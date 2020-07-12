دفتر موسیقی در بهار ۹۹ به چند تک آهنگ مجوز داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۸۳۹ تک آهنگ در سه ماهه نخست سال ۹۹ با مجوز دفتر موسیقی منتشر شد.

بر اساس گزارش اعلام شده دفتر موسیقی وزارت ارشاد، در سه ماهه نخست سال جاری، ۸۳۹ تک آهنگ از دفتر موسیقی مجوز دریافت کرده است که این تعداد در بهار سال گذشته ۴۹۵ تک آهنگ بوده و افزایش حدود ۲ برابری داشته است یعنی به طور میانگین در هر روز، تقریباً ۱۰ تک آهنگ، مجوز گرفته است.

در سه ماهه بهار امسال همچنین، ۶۲ آلبوم و ۴۴ نماهنگ نیز از دفتر موسیقی مجوز گرفته است که سال گذشته در بهار، ۷۶ آلبوم و ۴۸ نماهنگ با مجوز دفتر موسیقی منتشر شده بود.