به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت در خصوص شورایاری‌ها گفت: این رأی مبنی بر مصوبه پیشین شورا صادر بوده و این موضوع از سال ۸۶ مطرح بوده و با طرح شکایت وزارت کشور که برگزاری انتخابات امری سیاسی است.

وی ادامه داد: اما وزارت کشور بعداً در آستانه صدور رأی از شکایت صرف نظر کرد.

اعطا با اشاره به اینکه در دوره اخیر تعدادی از نهادهای مسئول مخالفت خودشان را به این رویه اعلام کردند ابراز داشت: ولی در نهایت با رایزنی شورای شهر و شورای عالی استان‌ها و با نظر معاونت ریاست جمهوری انتخابات برگزار شد.

وی اصلاح و حل این موضوع را در حدود اختیارات شورای شهر ندانست و تاکید کرد: قانون باید اصلاح شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برای ادامه فعالیت شورایاری‌ها به شکل سابق باید از مجلس در قالب طرح درخواست دهیم افزود: یا اینکه دولت در قالب لایحه اصلاح قانون شوراها در قانون اعمال کنند تا در دوره آینده شورایاری‌ها لحاظ شود.

وی ادامه داد: رأی صادره مربوط به این دوره فعالیت شورایاری‌ها نیست و این فرصت باقی است تا دو سال آینده موضوع را پیگیری کنیم.