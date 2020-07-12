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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

مهلت ثبت‌نام در کارگاه‌های برخط (مجازی) کانون فارس تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در کارگاه‌های برخط (مجازی) کانون فارس تمدید شد

شیراز- اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با تمدید مهلت ثبت‌نام، امکان شرکت کودکان و نوجوانان علاقه‌مند در کارگاه‌های مجازی را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: نقاشی، کلاژ، داستان‌نویسی خلاق، طراحی، شعرسرایی خلاق، نوشتن‌خلاق، سفال، نجوم، پرورش نگاه پژوهشگر، اریگامی، کارگردانی نمایش، نمایشنامه‌نویسی، زبان بدن، ساخت عروسک، شعر و قصه، تذهیب، گام به گام تا اندیشه، پویانمایی، کارگاه مهارت‌ها و حال خوش زندگی، زیست‌شناسی، موسیقی کودک و کارگاه انتخاب پرداخت متن از جمله فعالیت‌هایی است که در کانون فارس و در قالب ۲۶ کارگاه آنلاین برگزار می‌شود.

زهرا افتخاری، از تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی برای افرادی که تا پایان تیر ۱۳۹۹ اقدام به ثبت‌نام کنند خبر داد و گفت: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند با مراجعه به نشانی: kpf.ir و انتخاب گزینه آموزش‌های مجازی – دوره‌های تخصصی برخط استانی- انتخاب استان فارس روی نقشه نسبت به انتخاب کارگاه مورد نظر اقدام و ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: در این دوره‌ها امکان ارتباط مستقیم مدرس و هنرجو فراهم شده است و شرکت‌کنندگان علاوه بر دریافت گواهی شرکت در دوره با شناسایی استعداهایشان جذب انجمن‌های کانون می‌شوند.

کد مطلب 4971992

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