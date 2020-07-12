ایجاد ترک بر دیوارهای قدیمی فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفیجمارانی عصر یکشنبه در نشست اضطراری ستاد مدیریت بحران فیروزکوه از ترک خوردگی برخی دیوارهای قدیمی بر اثر زلزلههای امروز شهرستان خبر داد و گفت: از شهروندان میخواهیم آرامش خود را حفظ کنند.
یوسفی جمارانی گفت: با توجه به ۶ مورد زمینلرزه روستاهای غربی فیروزکوه در فاصله ۴۰ کیلومتری مرکز شهرستان که امروز رخ داد، همه نیروهای امدادی از جمله سازمان آتش نشانی، هلال احمر، ادارات خدمات رسان برق، آب، گاز و مخابرات در آماده باش کامل به سر میبرند.
وی بیان داشت: مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه این آمادگی را دارد در صورت تکرار لرزشها و زلزله نسبت به اعزام تیم برای خدمت رسانی به مردم در سطح شهرستان اقدام کند.
فرماندار فیروزکوه عنوان کرد: گروههای بررسی به مناطق مختلف و روستاها و مناطق نزدیک به کانون زلزله اعزام شدند و بر اساس گزارش عوامل بحران این زمین لرزه در منطقه زرین دشت تنها سبب ترک خوردگی برخی دیوارهای قدیمی شده و به جز آن هیچگونه خسارت دیگری به دنبال نداشته است که مقرر شد کارشناسان بنیاد مسکن نسبت به بررسی و تعیین میزان خسارت اقدام کنند.
یوسفی جمارانی افزود: ستاد مدیریت بحران شهرستان همچنان به حالت آمادهباش است، لذا مردم عزیز نگران نباشند و موارد ایمنی و احتیاطی را رعایت کنند.
نظر شما