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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۳

در گفت و گو با مهر اعلام شد:

کاهش روز افزون ذخایر خون استان فارس/ نیاز به تمامی گروه های خونی

کاهش روز افزون ذخایر خون استان فارس/ نیاز به تمامی گروه های خونی

شیراز- مدیرکل انتقال خون فارس گفت: در تمام گروه های خونی نیازمند اهدای خون در استان فارس هستیم.

مسعود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمبود ذخایر خون در استان افزود: با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم متأسفانه سطح مشارکت مردمی در اهدای خون کاهش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه در تمامی گروه‌های خونی استان دچار کمبود هستیم، تصریح کرد: در شرایط فعلی نیازمند همیاری مردم استان و اهدای خون هستیم.

ترابی در ادامه ضمن اعلام آمادگی در زمینه بازدید مدیران و مسئولان از مراکز اهدای خون تاکید کرد: تمامی پروتکل‌های بهداشتی بصورت ویژه در مراکز اهدای خون استان فارس رعایت می‌شود و جای هیچگونه نگرانی در زمینه ابتلاء به ویروس وجود ندارد.

ترابی یادآور شد: مراکز اهدای خون در میدان نمازی و خیابان قصردشت آسیاب قوامی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه آماده ارائه خدمات به عموم شهروندان شیرازی می‌باشند.

کد مطلب 4972165

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