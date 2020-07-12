بهره گیری از زبان هنرمندان در تبیین ارزش های دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع امروز (یکشنبه) در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی، اظهار کرد: امام راحل مسیری برای ملت ایران مشخص کرد که مسیر رسیدن به تعالی و سعادت است.

وی در ادامه وجود رهبر معظم انقلاب را مایه واحدت، انسجام ملی و قدرت و ایستادگی در جامعه عنوان کرد و افزود: رهبری معظم با وجود فراز و نشیب‌های بسیار کشتی انقلاب به ساحل آرامش هدایت کرده است.

استاندار گیلان از دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه بی بدیل یاد کرد و گفت: یکی از پرافتخارترین دوران‌های تاریخ انقلاب اسلامی دوران دفاع مقدس است که در آن ایمان، حماسه و ایستادگی به زیباترین شکل تجلی یافت.

وی با بیان اینکه ملت ایران در دوران دفاع مقدس به یک ملت منسجم، مقاوم و قوی در برابر بیگانگان و متجاوزان تبدیل شد، تصریح کرد: پیروزی‌های کسب شده در دوران دفاع مقدس دست نیافتنی بود.

زارع با اشاره به اینکه جامعه امروز ایران نیز به همان انسجام و اتحاد دوران دفاع مقدس برای غلبه بر مشکلات نیاز دارد، بیان کرد: ملت ایران از هر قوم و مذهبی یکپارچه و متحد زیر لوای پرچم ایران اسلامی در طول سال‌های گذشته در برابر دشمنان ایستادگی کرده و همچنان نیز مقاومت خواهد کرد.

وی فداکاری و ایثار خانواده‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس را مثال زدنی و قابل تقدیر عنوان کرد و افزود: این میزان از ایثارگری یکی از گنج‌های دفاع مقدس محسوب می‌شود و باید برای جامعه به ویژه جوانان بازخوانی شود.

استاندار گیلان بر ضرورت بازخوانی و تبیین رمز موفقیت، ماندگاری، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: امروز با شیوع ویروس کرونا شاهد ایثار و فداکاری کادر درمان و پرستاران هستیم که یاد مجاهدت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس برای ما تداعی می‌کند.

وی با بیان اینکه امروز تقویت انسجام و وحدت میان مردم و مسئولان حائز اهمیت است، تأکید کرد: وجود همین اتحاد و همدلی و انسجام ایران اسلامی را از گردنه‌های سخت زمانه عبور داده است.

زارع با اشاره به اینکه شیوع کرونا زمینه را برای تقویت همدلی و انسجام و وحدت میان مردم و مسئولان فراهم کرد، گفت: در این مدت شاهد بودیم که همه اعم از نهادهای حاکمیتی، نیروهای مسلح، نهادهای مدنی، شهروندان، دولت، علما و مراجع و دستگاه‌های اجرایی همه پای کار آمدند و دستاوردهای خوبی به دست آمد.

وی با تأکید بر اینکه امروز وجود وحدت و انسجام ملی رمز موفقیت و حل مشکلات مردم است، تصریح کرد: مسئولان باید در راستای جلب رضایت مردم و حل مشکلات آنها در سایه وحدت و انسجام گام بردارند.

استاندار گیلان با اشاره به بهره گیری از فضای مجازی برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مختلف به ویژه یادواره شهدا از ابتدای شیوع ویروس کرونا، گفت: با توجه به نتایج مثبت برگزاری چنین برنامه‌هایی در سطح فضای مجازی باید این موضوع در آینده نیز استمرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر ضرورت توجه به برنامه سازی ها تأکید شده است، ادامه داد: باید علاوه بر تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به امید آفرینی در جامعه به ویژه در میان نسل جوان توجه شود.

زارع به موضوع احداث موزه دفاع مقدس نیز اشاره و با بیان اینکه وجود چنین مکان و فضایی به تبیین و انتقال ارزش‌ها و مفاهیم دفاع مقدس کمک می‌کند، گفت: برای احداث موزه دفاع مقدس از اعتبارات استانی و ملی بهره گیر خواهد شد.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارائه خدمات مرتبط با شرح وظایف خود و تعامل در اجرای پروژه بزرگ موزه دفاع مقدس باید گام بردارند.