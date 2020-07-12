به گزارش خبرنگار مهر، سایت «voetbal24» بلژیک به آخرین وضعیت کاوه رضایی مهاجم ایرانی تیم کلاب بروژ پرداخته و از احتمال حضور این بازیکن در تیم آنتورپ خبر داده است.

این سایت نوشت: «بعد از یک فصل پرشور در تیم شارلوا، کاوه رضایی به تیم کلاب بروژ بازگشت. بازیکن ایرانی با این تیم تمرین می کند اما کاملا مشخص است که در برنامه های فیلیپه کلمنت سرمربی بروژ جایی ندارد. به عنوان مثال او در دو بازی تدارکاتی گذشته به میدان نرفته است.

آنتورپ مدتی است از نزدیک وضعیت را پیگیری می کند و می تواند هفته های آینده نسبت به جذب این بازیکن اقدام کند. شارولوا هم مدتی ها نسبت به جذب رضایی علاقه نشان می داد اما به نظر می رسد حالا نیکلسون را ترجیح می دهد. همچنین فرانک هم به صورت قرضی از آث میلان در استخدام شارلوا است.»

این سایت در پایان خبر خود با این سئوال که آیا آنتورپ می تواند باشگاه مناسبی برای کاوه رضایی باشد، از مخاطبان خود نظرسنجی کرده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از ۴۵۵ نفر شرکت کننده در این نظرسنجی، ۳۷۳ نفر معادل ۸۲ درصد به حضور رضایی در آنتورپ پاسخ مثبت داده اند.

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران هم به عضویت تیم آنتورپ در آمده است. این دروازه بان منتظر است تا مجوزهای لازم را برای سفر به بلژیک دریافت کند.