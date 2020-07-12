به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تقاطع فرهنگ در گفتگو با ضحی کاظمی دبیر انجمن صنفی کارگری داستاننویسی استانتهران از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
کاظمی در اینبرنامه با اشاره به عضویت ۱۵۰ نفر در انجمن داستاننویسی تهران گفت: در حال حاضر تفاهمنامهای میان وزارت کار و وزارت ارشاد در حال عقد است که نظامنامه شغلی برای پدیدآورندگان آثار هنری شکل گیرد. لایحه این نظامنامه کاری از انجمنهای پدیدآورندگان آثار هنری است و پیشنویس آن نهایی شده و برای بررسی به نهاد مرتبط فرستاده میشود.
وی افزود: قرار شد خانه سینما و خانه تئاتر و نیز انجمن داستاننویسان یک انجمن صنفی تشکیل دهند. این انجمنها ذیل یک تشکل در قالب پدید آورندگان آثار هنری تجمیع میشوند. هنرمندان، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، خطاطان، هنرمندان تجسمی، سینما و... تا امروز شغلی نظیر سایرین نداشتند که موجب پیچیدگیهایی برای تشکیل انجمن صنفی کارگری شده است. ما باید ضمن عضوگیری، تعداد اعضای انجمن داستاننویسان ایران را به بالغ بر ۲۰۰ نفر برسانیم.
اینداستاننویس در پاسخ به اینپرسش که نویسندگان به چهشکل میتوانند عضو انجمن شوند، گفت: ما همه مدارک مورد نیاز را در اطلاعیهها منتشر کردهایم ومتقاضیان باید مدارک لازم را برای دبیرخانه انجمن داستاننویسان استان تهران ارسال کنند. وقتی تعداد اعضا به ۲۰۰ نفر برسد، درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده میدهیم که اعضای قبلی و اعضا جدید در این مجمع شرکت کرده و تغییرات اساسنامهای را در آنجا بررسی کنیم.
کاظمی با بیان اینکه نام انجمن باید از استانی به کشوری تغییر یابد، در خصوص یکی از بندها و شروط برای عضویت در اینانجمن گفت: ایناعضا نباید جزو ناشران باشند؛ چراکه بر اساس قانون وزارت کار، ناشر بهعنوان کارفرما محسوب میشود. تلاش بسیاری صورت گرفت تا این بند تغییر یابد ولی در حال حاضر میسر نشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تصویب نظامنامه شغلی جدید و شکلگیری تشکل کشوری، ناشرانی که دستی هم به قلم دارند، قادر به عضویت در انجمن باشند.
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