رمان «منم کوروش» به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «منم کوروش» نوشته الکساندر جووی با ترجمه سهیل سُمّی بهتازگی توسط انتشارات ققنوس به چاپ پنجم رسیده است. نسخه اصلی اینکتاب سال ۲۰۰۹ توسط انتشارات گارنت منتشر شد و ققنوس اولینچاپ ترجمه آن را سال ۹۱ به بازار عرضه کرد.
ایناثر، داستانی بلند است که الکساندر جووی نویسنده و فیلمساز آلمانیتبار درباره شاهزاده افسانهای ایران باستان و پادشاه قدرتمند سلسله هخامنشیان نوشته است. جووی در آلمان متولد شده ولی بسیار زود با خانواده خود به سوئیس مهاجرت کرد و سپس برای تحصیل در رشته وکالت به انگلستان رفت. جووی بهخاطر ساخت فیلم کوتاه تعطیلات رومانتیک در سال ۱۹۹۸ نامزد دریافت جایزه اسکار شد و پس از آن مهمترین فعالیتش نوشتن این رمان و نیز تلاش برای تولید فیلمی مستند بر پایه زندگی کوروش است.
«منم کوروش» در گونه رمان تاریخی تقسیمبندی شده و گونهای از داستانپردازی است که سعی میکند تخیل را به گوشه و کنار تاریخ بکشاند و از دل آن، داستانی بیرون بیاورد که تاریخنگاری محض نیست و در دل خود ظرافتها و جذابیتهای بیشتری برای تصویرسازی روایت تاریخی در ذهن مخاطب داشته باشد. اینکتاب در سه بخش تألیف شده است. بخش نخست به دوران کودکی و نوجوانی کوروش میپردازد که درباره آن در متون تاریخی افسانههای متعددی بازگو شده است. اما کتاب با در نظر گرفتن روایت معتبر نقل شده از هرودت و نیز در نظر گرفتن سایر روایتهای تاریخی درباره آن روایت شده و داستان خود را پیش میبرد.
در بخش دوم، داستان شکلگیری امپراطوری هخامنشی توسط کوروش و به قدرت رسیدن او نقل میشود و در فصل سوم کتاب هم که با عنوان «عشق جاویدان» نامگذاری شده، ماجرای پیشروی کوروش به شرق امپراطوری، فتح بابل، آزادسازی یکتاپرستان اینمنطقه و در نهایت فرجام وی روایت شده است.
تخیلورزی برای به تصویر کشیدن چهره، رفتار، واکنشها، مستندسازی داستانی صحنههای نبرد، گستره امپراطوری و قدرت کوروش ازجمله ویژگیهای نثر اینکتاب هستند. نویسنده کتاب، تاریخ را نه یک داروی آرامبخش که یک تصویر مستند و ضروری برای تربیت نسلها و هویتبخشی به یک کشور و جهان میپندارد و بر همین اساس سعی کرده از ژانر ادبیات بهعنوان دستمایهای برای ایجاد خوانش و روایتی تازه یک موقعیت و شخص بهره ببرد نه دستمایهای برای تولید متنی هیجانی و عامهپسند.
سهیل سمی در مقدمهای که بر این اثر تدوین کرده، نوشته است:
«تاریخ همیشه و همیشه خیالانگیز است و رمان یا فیلم بهترین جلوهگاه این تخیل است. مهم این است که نویسنده مسئولیت کاری را که میکند بپذیرد. در اینکتاب بنا بر روال معمول رمانهای تاریخی، بعضی شخصیتها به داستان اضافه شدهاند. حملههای نظامی، تصمیمات کلان و گاه حتی تاکتیکهای به کار رفته در نبرد همگی پشتوانههای مستند تاریخی دارند.»
چاپ پنجم اینکتاب با ۳۹۴ صفحه و قیمت ۴۵ هزار تومان عرضه شده است.
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