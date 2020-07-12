بلوک جدید سیکل ترکیبی در نیروگاه نکا احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرز طلب عصر یکشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه افزایش توان عملی واحدهای نیروگاه شهیدسلیمی نکا با اعلام این خبر افزود: با صرف هزینه‌ای اندک محدودیت‌های تولید یکی از واحدهای بخار مجموعه مرتفع و توان این نیروگاه حدود ۲۳ مگاوات افزایش یافت.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته در راستای خطوط راه بردی مشخص شده از سوی وزارت نیرو برنامه‌های افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و استفاده مناسب‌تر از تأسیسات و تجهیزات موجود در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در چند سال اخیر با ارتقای واحدهای گازی موجود و رفع محدودیت واحدهای بخار شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه بوده‌ایم و با هزینه‌های بسیار اندک توانسته‌ایم بهره‌وری واحدهای نیروگاهی را افزایش بدهیم.

طرزطلب با بیان اینکه تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه نکا در زمان مقرر به پایان رسیده است، گفت: اوایل تیرماه شکسته شدن پره یکی از توربین‌های بخار نیروگاه نکا موجب از مدار خارج شدن این واحد در روزهای پیک تابستان شده بود که با تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه، واحد ظرف سه روز به مدار تولید بازگشت.

وی اضافه کرد: نیروگاه نکا در حال حاضر دارای چهار واحد بخار هر یک به ظرفیت ۴۴۰ مگاوات است که در کنار این واحدها یک نیروگاه سیکل ترکیبی نیز احداث شده و در مدار بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: همچنین براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته عملیات اجرایی احداث یک بلوک سیکل ترکیبی جدید دیگر نیز در این نیروگاه به زودی آغاز خواهد شد.