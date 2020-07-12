تذکر لسانی دلسوزانه بر فرد خاطی اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پایداری و توسعه فراگیر امنیت در جامعه امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی طرح‌های امنیت محله محور را در پیشگیری از وقوع جرایم مؤثر دانست و افزود: این طرح‌ها نبود پلیس در برخی محلات را جبران می‌کند.

این مرجع تقلید بیان کرد: همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اثرگذاری تذکر لسانی از سوی کسانی که دلسوزانه امر و نهی می‌کنند، افزود: هرگونه پیشرفتی در سایه امنیت حاصل می‌شود.

آیت الله سبحانی پیشرفت‌های کشور را مرهون تولید کنندگان و حافظان امنیت دانست و اظهار داشت: احساس امنیت در کشور باید وجود داشته باشد و در این راستا تلاش‌های لازم صورت پذیرد.

وی تأمین امنیت کشور را امر بسیار مهمی دانست و افزود: هیچ مجرمی نباید احساس امنیت داشته باشد و به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد.