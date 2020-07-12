تخلیه وبارگیری ۳۳۱فروند کشتی حامل فرآوردهای نفتی در بندرشهیدرجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفیپور گفت: با حمایت نیروهای متخصص تخلیه و بارگیری نسبت به مدت مشابه پارسال دو و ۷۹ صدم درصد افزایش داشته است.
وی افزود: از کشتیها فرآوردهایی نفتی همچون نفت خام، کاندنسیت و هیدروکربنها از بندر نفتی خلیج فارس به اقصی نقاط دنیا بارگیری و تخلیه کردهاند.
مدیرکل بنادر و دریا نوردی هرمزگان تصریح کرد: جذب سرمایه گذار در بندر نفتی خلیج فارس و ساخت سه پست اسکله نفتی جدید به عنوان طرحهای مهم توسعهای سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۹ است.
عفیفیپور اضافه کرد: با بهره برداری از این طرحها در آیندهای نزدیک ظرفیت صادرات فرآوردههای نفتی از بندر شهید رجایی بیش از ۳۰ درصد افزایش مییابد.
بندر نفتی خلیج فارس به عنوان زون نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۱۲ پست اسکله به عنوان مهمترین بندر نفتی زیر مجموعه سازمان بنادر و دریا نوردی فعالیت میکند.
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