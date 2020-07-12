تصویب طرح جامع تامین آب شرب استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جنگی مرنی در نشست مشترک با اعضای شورای عالی استان اردبیل، اظهار کرد: شأن و جایگاه اجتماعی منتخبان مردم شریف استان در شوراهای اسلامی شهرستان‌ها و شورای عالی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت آب منطقه‌ای اردبیل آمادگی دارد برای تعامل بیشتر و همفکری لازم هر ۶ ماه یک بار نشست مشورتی را در راستای بررسی مسائل و حل مشکلات شهرستان‌های مختلف استان و همکاری‌های دوجانبه برگزار کند تا با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهرستان‌ها، بسیاری از چالش‌های حوزه آب رفع شود.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در مصرف آب و توجه به الزامات توسعه پایدار با رویکرد تعدیل نمودن مسائل مربوط آب و حفظ و صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی خاطرنشان کرد: با پرهیز از اقدامات مقطعی، ضرورت دارد مردم را نسبت به اقدامات خوب و اثربخش وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای اردبیل و برنامه‌های حوزه آب در استان اردبیل بیشتر آشنا کنیم تا با تکیه بر گفتمان فرهنگی و شفافیت و صداقت و فعالیت شبانه روزی پرسنل خدوم صنعت آب در این حوزه بتوان، کارها و برنامه‌های آتی مدیریت پایدار منابع آب در استان را به شکل مطلوب به پیش برد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل افزود: مردم استان اردبیل و ایران به مفهوم و اهمیت منابع آب و سقاییت در آب اعتقاد دارند و همواره سعی کردند با همیاری و تعاون، مدیریت آب محدوده مربوط به خود را انجام دهند.

جنگی مرنی گفت: شورای عالی استان به عنوان نهاد مردمی می‌تواند اتاق فکری تولید ایده خلاقانه برای مدیریت آب استان و مرکز تعامل و گفتگوی واقعی در رفع مسائل حوزه آب باشد. ایشان افزود: سند نیاز آب شرب استان اردبیل و تأمین آن در افق سال ۱۴۲۵ تهیه و تصویب شده است و مبنای عمل در استان می‌باشد و در این سند جامع، سعی شده است منابع مورد نیاز برای تأمین آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف پیش‌بینی شود تا در سال‌های آینده به دور از کارهای سلیقه‌ای بر همین اساس تأمین منابع آب انجام شود.

وی در پاسخ به سوال اعضای جلسه، گفت: در سال‌های اخیر در حوزه ایمن‌سازی و نصب حفاظ در اطراف سدها و تأسیسات آبی در استان و همچنین نصب علائم هشدار اقدام شده است تا ایمنی این تأسیسات افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به برنامه آتی برای علاج‌بخشی و لایروبی سد انحرافی میل و مغان و ساماندهی رودخانه‌های ارس و بالهارود اشاره کرد و افزود: در سال آبی جاری تاکنون، تأمین آب آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی انجام شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

جنگی مرنی افزود: شرکت آب منطقه‌ای اردبیل برای همکاری با شهرداری گرمی برای توسعه گردشگری در سد گیلارلو آمادگی دارد و با احداث تصفیه‌خانه سد تازه کند، آب شرب مراکز جمعیتی هدف در پایاب آن تأمین خواهد شد تا بخشی از مشکلات تأمین آب در شهرستان گرمی مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل از پیگیری لازم برای تأمین اعتبار مالی برای احداث و تکمیل طرح‌های آب استان خبر داد و گفت: کلیه راه‌های ممکن برای تأمین مالی طرح‌های آب در دست پیگیری و اقدام است و بیش از ۳,۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار از طریق فاینانس داخلی برای طرح‌های شمال، مرکز و جنوب استان تأمین می‌شود.

وی از جدیت و تلاش شرکت آب منطقه‌ای اردبیل برای اجرای طرح‌های آبرسانی شرب به شهرهای خلخال، اردبیل، مشکین شهر و نمین و عنبران و روستاهای اطراف آنها خبر داد و افزود: تا اواخر امسال با تکمیل مراحل مختلف طرح آبرسانی خلخال اعم از خطوط انتقال، آبرسانی و تصفیه‌خانه، آب شرب و بهداشتی خلخال از طریق سد بفراجرد تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای با بیان اینکه مجوز ساخت و ساز غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها داده نمی‌شود، گفت: با توجه به وقوع حوادث ناگوار سیل در برخی از استان‌ها با حساسیت این موضوع مورد رصد قرار می‌گیرد و به هیچ وجه در حریم و بستر رودخانه اجازه دایر کردن تأسیسات و یا ساخت و ساز غیر قانونی داده نمی‌شود و این موارد از طریق گروه‌های گشت و بازرسی در سطح استان کنترل و پایش می‌شود.

جنگی مرنی اعلام کرد: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای اولین بار پروژه‌های آبرسانی شهرهای مشگین‌شهر و اردبیل را نیز مانند نمین و عنبران در ردیف طرح شهرهای دارای تنش آبی قرار داده ایم تا از منابع مالی این طرح برای تکمیل پروژه‌های اضطراری استفاده کنیم.

وی به آغاز عملیات اجرایی یکی از بزرگترین طرح‌های آبی در استان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح شبکه آبیاری پایاب سد گیوی از طریق تأمین اعتبار مالی از طریق روش فاینانس داخلی با بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مالی در شهرستان کوثر شروع شده است و از همین روش مالی، تأمین اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل شبکه آبیاری سبلان در شهرستان مشکین شهر و ۱,۰۰۰ میلیارد ریال برای سد عمارت در شهرستان گرمی نیز در دست اقدام است.