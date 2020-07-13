به گزارش خبرگزاری مهر، کانون هنر شیعی در آستانه دهه ولایت و عید غدیر با هدف بهره‌مندی از ظرفیت بصری و ویژگی‌های تایپوگرافی و حروف‌نگاری در پرداخت هنری به موضوع امامت و ولایت امیرالمومنین علی (علیه‌السلام)، از طراحان گرافیک و خوشنویسان کشور جهت طراحی عبارت (علی ولی الله) دعوت به عمل می‌آورد.

علاقه‌مندان می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر در این رویداد هنری شرکت کنند.

شرایط عمومی اثر:

ارائه و طراحی عبارت (علی ولی الله) با ترکیبی بدیع و با توجه به کاربردهای مختلف نوشتار در زندگی امروز.

آثار می‌تواند به صورت تک رنگ و یا رنگی اجرا شود.

شرکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر باشد و مسئولیت اصالت اثر و رعایت قوانین کپی رایت به عهده ارسال کننده است.

آثار ارسالی نباید قبلاً در هیچ جشنواره و مسابقه‌ای شرکت داده شده باشد.

آثار ارائه شده باید تایپوگرافی بوده و در صورت استفاده از تصویر، باید وجه غلبه حروف بر تصویر نمایان باشد.

محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

آثار باید در فرمت jpg و مود رنگی RGB با کیفیت ۳۰۰ dpi ارسال شود و اندازه ضلع بزرگ اثر بیشتر از ۷۰ و کمتر از ۵۰ نباشد.

تصمیم‌گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه بوده و متعاقباً به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

کانون هنر شیعی حق انتشار و بهره برداری از آثار ارسالی در فعالیت‌های نمایشگاهی، فضای مجازی و نشر و اکران شهری و غیره را با ذکر نام صاحب اثر دارد.

روش ارسال آثار:

آثار ارسالی به صورت فایل با پسوند JPG و مد رنگ RGB از طریق ایمیل (shiaarts.f@gmail.com)، به دبیرخانه ارسال شود.

برای نام‌گذاری فایل آثار، نام و نام‌خانوادگی درج شود. مثال: (Ali_alavi)

ارسال مشخصات زیر همراه با آثار الزامی است:

نام و نام خانوادگی / ‏‬ شماره موبایل / ‏‬ شماره تلفن ثابت / ‏‬ آدرس پستی به همراه کد پستی / ‏‬ تعداد اثر ارسال شده

نکته مهم:

تمامی اخبار و نتایج انتخاب و داوری از طریق سایت کانون www.shiaarts.ir و صفحه اینستاگرام به نشانی shiaarts اعلام می‌شود.

به دلیل ارتباط دبیرخانه کانون با شرکت کنندگان از طریق فضای مجازی یا ارسال پیامک، به شماره‌ی تلفن همراه هنرمند نیاز است. شرکت‌کنندگان می‌توانند پرسش‌های خود را از طریق مکاتبه با آی‌دی (s_m_hosayni) در پیام‌رسان‌های تلگرام یا ایتا مطرح کنند.

دبیر هنری: سیدمهدی حسینی الهاشمی

دبیر اجرایی: سیدمحسن حسینی

تمامی آثار رسیده به دبیرخانه توسط شورای هنری کانون هنر شیعی متشکل از اساتید گرافیک و خوشنویسی با نظارت استاد مسعود نجابتی قضاوت خواهد شد.

جوایز:

به سه نفر طراح برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح زیر تقدیم خواهد شد:

قاب فرش متبرک حرم حضرت سید الشهدا (علیه‌السلام) + لوح افتخار + سی میلیون ریال وجه نقد.

تقویم برگزاری:

آخرین مهلت ارسال آثار یکشنبه دوازدهم مرداد ماه ۱۳۹۹ (بدون تمدید)

داوری و انتخاب آثار دوشنبه سیزدهم مرداد ماه ۱۳۹۹

اعلام برگزیدگان در شب عید غدیر خم

اهدا جوایز برگزیدگان جهت رعایت شرایط و قوانین بهداشتی، غیرحضوری و با هماهنگی با هنرمند به نشانی پستی ارسال خواهد شد.