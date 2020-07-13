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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۸:۲۴

تصادف مرگبار کامیون با ال ۹۰ در بزرگراه شهید بابایی

تصادف مرگبار کامیون با ال ۹۰ در بزرگراه شهید بابایی

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف فوتی در بزرگراه شهید بابایی خبر داد.

سرهنگ احسان موُمنی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقارن ساعت ۰۵:۴۵ دوشنبه ۲۳ تیر ۹۹ در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید بابایی محدوده شهرک شهید بهشتی یک دستگاه کامیون ولوو در حال حرکت بوده که به علت عدم توجه به جلو با قسمت عقب یک دستگاه سواری رنو L۹۰ برخورد و باعث انحراف سواری می‌گردد.

وی افزود: راننده سواری به علت نبستن کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرتاب شده که سر راننده به گاردریل اصابت کرده و در محل حادثه فوت می‌کند.


سرهنگ موُمنی توصیه کرد: رانندگان در هنگام رانندگی کاملاً به جلو توجه داشته باشند و از اقداماتی که باعث حواس پرتی می‌گردد مانند استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن و…، خودداری نمایند و در هنگام خستگی و خواب آلودگی در یک محل امن توقف نموده و پس از استراحت کافی به حرکت خود ادامه دهند.

وی در پایان گفت: رانندگان در هنگام رانندگی کمربند ایمنی خود را بسته نگهدارند تا شاهد وقوع چنین حوادث تلخی در سطح معابر شهر تهران نباشیم.

کد مطلب 4972569

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    نظرات

    • یزدانی IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      1 0
      پاسخ
      کامیون ها در این مسیر خیلی بد رانندگی می کنند چندین مرتبه دیده ام که با سرعت زیاد نزدیک بود حادثه ای رخ دهد پلیس باید برای کامیون ها محدویت سرعت را بیشتر کند مثلا حد اکثر سرعت کامیون ها 60 یا 70 باشد

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