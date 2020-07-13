واکسن چینی کرونا در عربستان، روسیه و برزیل آزمایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، شرکت چینی «کن سینو بیولوژیکز»( CanSino Biologics) مشغول مذاکره با روسیه، برزیل، شیلی و عربستان سعودی است تا سومین مرحله از آزمایش واکسن کووید ۱۹ خود را در این کشورها آغاز کند.

«کیو دانگشو» یکی از موسسان شرکت «کن سینو بیولوژیکز» در این باره می‌گوید: ما برای انجام مرحله سوم آزمایش واکسن با مقامات روسیه، برزیل، شیلی و عربستان سعودی تماس گرفتیم و هنوز مشغول مذاکره در این باره هستیم.

واکسن کووید ۱۹ این شرکت Ad-nCov نام دارد و گروهی از محققان به رهبری «چن وی» پروفسور زیست شناس آکادمی علوم پزشکی ارتش چین و یکی از اعضای آکادمی مهندسی چین آن را توسعه داده‌اند.

این نخستین واکسن چینی بود و آزمایش‌های بالینی خود را در ماه مارس آغاز کرد اما اکنون فرایند توسعه آن عقب تر از واکسن‌های بالقوه دیگر است.

به گفته شرکت «کن سینو بیولوژیکز» موفقیت چین در کنترل و کاهش عفونت کووید ۱۹ اجرای آزمایش‌های وسیع را مشکل تر کرده و تاکنون کشورهای اندکی موافقت خود در این زمینه را اعلام کرده‌اند.

به گفته موسس «کن سینو بیولوژیکز» مرحله سوم این آزمایش احتمالاً به زودی با شرکت ۴۰ هزار نفر آغاز شود.

طبق پژوهشی که در نشریه لنست منتشر شده، در مرحله دوم آزمایش‌های بالینی این واکسن ۵۰۸ نفر شرکت کردند. نتایج ایمنی و قابلیت واکسن برای ایجاد واکنش سیستم ایمنی بدن در مرحله دوم بسیار بهتر از مرحله نخست آن بود.

این در حالی است که شرکت «کن سینو بیولوژیکز» مشغول احداث یک کارخانه جدید در چین است تا بتواند از اوایل ۲۰۲۱ میلادی، سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دوز واکسن ویروس کرونا تولید کند.

در حال حاضر دو واکسن بالقوه چینی دیگر توسط شرکت «سینوواک بیوتک» و «سینوفارم» در حال توسعه هستند که اجازه اجرای مرحله سوم آزمایش‌های بالینی را دریافت کرده‌اند.