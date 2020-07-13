افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه بیست و سوم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۹۸ ریال به قیمت ۵۳ هزار و ۱۴۹ ریال و هر یورو نیز با رشد ۱۱۲ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۵۷۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۹۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۶۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۸۸ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۵۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۴۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۳۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۳۷ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۶۰۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۰۷ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۷ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۶۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۴۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۰۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۵۰ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۲۵۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۵۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۸۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۳۶۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۴۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.