تشریح شیوه درمانی معتادان در دوران کرونایی

حمید جمعه پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوه درمانی معتادان در کرونا اظهار کرد: شیوه درمان در مراکز ماده ۱۶ هم تابع آئین نامه و دستورالعمل و پروتکل‌های مشخص است. روش‌های درمانی آنجا ذکر شده است. بر اساس دستورالعمل و پروتکل‌های درمان افرادی که به مراکز ماده ۱۶ مراجعه می‌کنند افرادی هستند که معتاد متجاهر هستند یعنی افرادی هستند که سابقه مصرف سنگین مواد، سابقه تزریق، سابقه کارتون خوابی و خیابان گردی، سابقه بارها درمان و شکست در درمان را دارند.

وی افزود: اینها طبق ماده ۱۶ قانون توسط ضابط قضائی دستگیر و به مراکز ماده ۱۶ ارجاع داده می‌شوند. در آنجا مدل روش‌های درمانی که استفاده می‌شود طبق دستورالعمل و پروتکل‌های درمان ماده ۱۶ است. بنابراین فرد مادامی که در مرکز ماده ۱۶ باشد باید مطابق پروتکل‌های درمانی درمان را ادامه دهد.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در پروتکل‌های درمانی توصیه شده است این افراد با توجه به شرایط خاصی که دارند می باید تحت درمان جایگزین مواد قرار گیرند یعنی باید به آنها درمان نگهدارنده با متادون ارائه شود. البته این باید به معنای این است که تیم درمان باید پیشنهاد و راهنمایی به بیمار متجاهر کند که ترجیحاً تحت درمان با متادون قرار گیرد مگر خود فرد تمایل نداشته باشد از این دارو استفاده کند و تیم درمان تشخیص دهند این فرد نیاز به داروهای مخدر ندارد.

به گفته جمعه پور بر اساس قانون فعلی، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی، سپاه در حال حاضر مجری مراکز ماده ۱۶ قانون هستند.

هزینه نگهداری معتادان روزانه ۲۰ هزار تومان

جمعه پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بودجه نگهداری از معتادان را چه دستگاهی تأمین می‌کند، گفت: اعتبار بودجه‌ای برای نگهداری از معتادان را ستاد مبارزه با مواد مخدر تأمین می‌کند. سرانه مصوب سال ۹۸ چون هنوز بودجه ۹۹ ابلاغ نشده است برای هر فرد ۲۰ هزار تومان است.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: اگر فردی با یکی از شیوه‌های درمانی که برخی را نام بردم، تغییر فاحشی در وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی او ایجاد نشود و سابقه عودهای مکرر داشته باشد، اولاً شاید لازم به بازنگری مجدد داشته باشد و باید مصاحبه اولیه با او انجام شود و درمانی که مناسب او است تجویز شود. ثانیاً درمان‌هایی همانند درمان تنتور اوپیوم یا درمان با متادون درمان‌های نگهدارنده هستند.

خودسرانه درمان نکنید و خانواده‌ها با مراکز همراه باشند

وی گفت: یعنی فرد به لحاظ سابقه اعتیاد در وضعیتی است که چون سال‌ها مصرف مواد داشته بنابراین سبک زندگی فرد با اعتیاد عجین شده و رفتارهای او، ارتباطات او متأثر از اعتیاد است قطعاً این فرد لازم است روی درمان‌های نگهدارنده بیاید. باید در طول زمان درمان انجام شود. شاید برخی لازم باشد تا سالیان سال متادون استفاده کنند و این تشخیص تیم درمان و پزشک متخصص است چرا که باید بررسی شود اگر فردی بیماری زمینه‌ای دارد، اگر سابقه عودهای مکرر دارد، اگر انگیزه پایینی برای درمان دارد، اگر درمان را منظم مراجعه نمی‌کند، اگر در خدمات غیردارویی همانند مشاوره گروه درمانی شرکت نمی‌کند، شاید لازم باشد زمان بیشتری را برای درمان طی کند.

جمعه پور بیان کرد: گاهی اوقات مراکز درمان و تیم درمان توضیحات لازم درباره منطق درمان به خانواده بیمار نمی‌دهند. خانواده بیمار جزو مهمی از درمان است. اگر خانواده توجیه نشوند که قرار نیست فرد بلافاصله درمان را رها کند یا قرار نیست فرد در زمان کوتاهی مواد را کنار بگذارد به بیمار فشار می‌آورند یا به مرکز فشار می‌آورند که زودتر درمان را قطع کند. قطع نا به جای درمان‌های نگهدارنده یکی از عوامل اصلی عود بیمار است.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مسئله بعدی که از نظر حوزه درمان آن دارویی که فرد از مرکز دارای مجوز و طبق پروتکل‌ها از تیم درمان دریافت می‌کند، از نظر ما درمان حساب می‌شود. اینکه فرد از بیرون تنتور اوپیوم تهیه کند یا از بیرون متادون تهیه کند و استفاده کند به معنای درمان نیست چون هیچ تغییری در فرد رخ نمی‌دهد. چون اگر فرد به این ترتیب تحت درمان قرار گیرد اصطلاحاً امروز که بتواند دارو از بیرون تهیه کند استفاده می‌کند و اگر فردا نتواند دارویی تهیه کند همان مواد را استفاده می‌کند و این آف و آن های مصرف است که خود مصرف شدید و عودهای مکرر را ایجاد می‌کند و فرد را از درمان دور می‌کند.