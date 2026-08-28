پرونده آلودگی هوای کارخانه سیمان دورود روی میز دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی آهور در سخنانی با اشاره به آلودگی کارخانه سیمان دورود، اظهار داشت: صیانت از سلامت شهروندان و محیط‌زیست، از وظایف بنیادین و اولویت‌های غیرقابل‌مذاکره این اداره کل است و در همین راستا، باتوجه‌به تشدید محسوس آلودگی هوا در روزهای اخیر و استمرار بی‌توجهی مدیریت کارخانه به الزامات قانونی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان بار دیگر و این بار با قاطعیت بیشتر، در راستای دفاع از حقوق عامه، خواستار تعطیلی واحد سه این مجتمع صنعتی از مرجع قضایی شده است.

وی با اشاره به سابقه این پرونده، افزود: این اداره کل در سال‌های گذشته بارها شکایات متعدد علیه این واحد صنعتی را از طریق مراجع قضایی پیگیری کرده است؛ هرچند احکام صادره تاکنون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده‌اند، اما این امر به‌هیچ‌وجه به معنای کاهش اهتمام و عزم جدی مسئولان محیط‌زیست در برخورد قاطع با مخاطرات و تخلفات زیست‌محیطی نیست و پیگیری حقوقی این پرونده با جدیت تمام ادامه خواهد یافت.

معاون اداره کل حفاظت از محیط‌زیست لرستان با تأکید بر اینکه استقرار این کارخانه در بافت شهری دورود، ریسک جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود، تصریح کرد: مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح انتقال کارخانه به خارج از محدوده شهری، پیش‌تر به تصویب سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور رسیده و راهکار اصولی و پایدار برون‌رفت از این بحران، اجرای بدون تأخیر همین طرح است. متأسفانه علی‌رغم گذشت زمان، مسئولان کارخانه نه اراده‌ای برای اجرای طرح انتقال از خود نشان داده‌اند و نه اقدام مؤثری در جهت کاهش آلودگی انجام داده‌اند.

آهور با اذعان به پیچیدگی ابعاد اقتصادی و اجتماعی این موضوع، از جمله وابستگی بخشی از اقتصاد و اشتغال شهر دورود به فعالیت این کارخانه، تأکید کرد: ملاحظات اقتصادی و اشتغال، هرگز نمی‌تواند توجیهی برای نادیده‌گرفتن سلامت و حقوق عامه مردم باشد و اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان با درک این حساسیت، همچنان بر لزوم‌یافتن راه‌حلی متوازن میان تداوم فعالیت اقتصادی و صیانت از سلامت شهروندان پافشاری می‌کند.

وی گفت: با عنایت به وخامت اوضاع در روزهای اخیر و ضرورت اقدام فوری، این اداره کل ضمن ارسال رسمی درخواست تعطیلی واحد سه به دادگاه، بر ادامه پیگیری قاطعانه و بدون اغماض این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مخاطرات زیست‌محیطی تأکید می‌کند.