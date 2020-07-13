کادر پزشکی نیاز به استراحت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طلایی در نشست کمیته علمی کووید -۱۹ با بیان اینکه در حال حاضر جامعه با معضل و شرایط سخت شیوع ویروس کرونا روبرو شده است که ممکن است ماه‌ها کادر درمان و تمامی مردم با آن مواجه باشند بیان کرد: باید با مدیریت صحیح ضمن جلوگیری از تحلیل کادر پزشکی و پرستاری، رفتار مردم نیز در این زمینه تغییر کند.

وی با تاکید بر در نظر گرفتن زمانی برای استراحت (off) نیروهای پزشکی و پرستاری به ویژه در بخش‌های کرونایی اظهار کرد: باید در میان فعالیت کادر پزشکی و پرستاری زمانی را برای استراحت نیز در نظر گرفت تا بتوان با تقویت روحی و جسمی از تحلیل نیرو جلوگیری کرد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر ارائه راهکارهای آموزشی، تشویقی، تنبیهی و عینی برای تمام صنوف تاکید کرد و گفت: باید با ارائه دستورالعمل‌های جدید ضمن فعالیت در تمامی حوزه‌های شغلی و اقتصادی از انتقال این ویروس نیز جلوگیری شود.