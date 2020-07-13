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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۲

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

کادر پزشکی نیاز به استراحت دارد

کادر پزشکی نیاز به استراحت دارد

مشهد ـ رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: باید در میان فعالیت کادر پزشکی و پرستاری زمانی را برای استراحت نیز در نظر گرفت تا بتوان با تقویت روحی و جسمی از تحلیل نیرو جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طلایی در نشست کمیته علمی کووید -۱۹ با بیان اینکه در حال حاضر جامعه با معضل و شرایط سخت شیوع ویروس کرونا روبرو شده است که ممکن است ماه‌ها کادر درمان و تمامی مردم با آن مواجه باشند بیان کرد: باید با مدیریت صحیح ضمن جلوگیری از تحلیل کادر پزشکی و پرستاری، رفتار مردم نیز در این زمینه تغییر کند.

وی با تاکید بر در نظر گرفتن زمانی برای استراحت (off) نیروهای پزشکی و پرستاری به ویژه در بخش‌های کرونایی اظهار کرد: باید در میان فعالیت کادر پزشکی و پرستاری زمانی را برای استراحت نیز در نظر گرفت تا بتوان با تقویت روحی و جسمی از تحلیل نیرو جلوگیری کرد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر ارائه راهکارهای آموزشی، تشویقی، تنبیهی و عینی برای تمام صنوف تاکید کرد و گفت: باید با ارائه دستورالعمل‌های جدید ضمن فعالیت در تمامی حوزه‌های شغلی و اقتصادی از انتقال این ویروس نیز جلوگیری شود.

کد مطلب 4972723

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    نظرات

    • مهرداد IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      چند روز است شهرداری مشهد اقدام به دعوت مردم برای حضور در برنامه های فرهنگی و شادمانه برای خانواده ها و کودکان نموده است در منطقه کوه پارک رعایت مسائل بهداشتی صفر، اقدامی جهت شیوع کرونا در مشهد

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