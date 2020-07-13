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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

برمبنای اساسنامه سابق؛

انتخابات هیات مدیره «خانه سینما» یک ماه دیگر برگزار می‌شود

انتخابات هیات مدیره «خانه سینما» یک ماه دیگر برگزار می‌شود

با وجود تصویب نشدن اساسنامه جدید «خانه سینما» در مجمع عمومی، انتخابات پانزدهمین دوره هیات مدیره این نهاد صنفی یک ماه دیگر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات پانزدهمین دوره هیات مدیره خانه سینما روز دوشنبه ۲۰ مردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

پیش از این قرار بود که این انتخابات بعد از تصویب اساسنامه جدید برگزار شود. این اساسنامه در مجمع عمومی خانه سینما که چندی پیش برگزار شد به تصویب نرسید و با تشکیل یک هیئت بررسی، این اساسنامه دوباره مورد بررسی قرار گرفت.

آنچه که مشخص است، انتخابات پانزدهمین دوره هیات مدیره خانه سینما با همان اساسنامه قبلی برگزار می‌شود.

با توجه به اساسنامه قبلی خانه سینما، همه صنوف سینمایی بدون نیاز به کد شناسه ملی می‌توانند در انتخابات خانه سینما شرکت کنند.

حال باید دید که ۱۷ صنفی که کد شناسه ملی دارند، از چه مزیتی در این دوره از انتخابات برخوردار خواهند بود.

کد مطلب 4972752

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