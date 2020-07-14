مجتبی جدی دبیر بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی درباره به تعویق افتادن برگزاری این رویداد با توجه به شرایط بحران کرونا به خبرنگار مهر گفت: قطعاً بخش صحنهای جشنواره به تعویق خواهد افتاد منتها با توجه به اینکه امسال رویکرد جشنواره رویکردی پژوهشی- آموزشی است برنامهریزی برای برگزاری بخشهای دیگر اعم از نمایشنامهنویسی، آموزش، پژوهش، ترجمه و… را شروع کردهایم. تا زمانی که دانشجویان به خوابگاهها بازگردند و دانشگاهها فعالیتشان را از سر بگیرند ما نیز کارگاههای آموزشی بلندمدت را برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: تاکید ما برای برگزاری بخش صحنهای جشنواره روی بازگشایی دانشگاهها و خوابگاهها است وگرنه میتوانیم جشنواره را سر موعد خودش برگزار کنیم چون در حال حاضر تئاترها فعال هستند و دانشجویان هم تمریناتشان را در پلاتوها انجام میدهند اما چون جشنواره دانشگاهی است و مخاطبانش هم همه دانشجو هستند نه مردم عادی، ترجیحمان این است که بعد از بازگشایی خوابگاهها اقدام به برگزاری جشنواره کنیم تا دانشجویان ساکن شهرستانها هم بتوانند در این رویداد حضور یابند.
جدی درباره اعلام زمان تقریبی برگزاری بخش صحنهای جشنواره توضیح داد: تاکید ما این است که ۴۵ روز بعد از اینکه دانشجویان در خوابگاهها مستقر شدند، بازبینی مرحله اول جشنواره را برگزار کنیم. فکر میکنم بهمن ماه دیگر دانشگاهها و خوابگاهها باز شوند چون بیشتر از این نمیشود این تعطیلی را ادامه داد و ما نیز به محض آغاز فعالیتهای دانشگاهها برای بخش صحنهای برنامهریزی خواهیم کرد.
وی افزود: احتمال میدهم که امسال جشنواره نسبت به سالهای گذشته جشنواره طولانیتری باشد و بازه زمانی بیشتری را در بر بگیرد و ما بتوانیم به کارهایی که در دورههای قبل فرصت انجامش نبوده است، بپردازیم. به عنوان نمونه در دورههای قبل کارگاههای آموزشی با مدت زمان کم و حتی یکی دو ساعته برگزار میشده است اما در این دوره در حال صحبت با اساتید مختلف و حتی در حوزه تئاتر بینارشتهای هستیم که کارگاههای بلندمدت فصلی برگزار کنند که چند ماه به طول بینجامد.
دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی در پایان صحبتهایش متذکر شد: برای آغاز فعالیت این بخشها این روزها در حال برنامهریزی با مژگان خالقی معاون پژوهش و آموزش جشنواره هستیم تا چه کارگاههایی را برگزار و چه اساتیدی را برای آموزش دعوت کنیم به همین دلیل هنوز به جمعبندی کامل نرسیدیم..
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