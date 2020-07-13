تلاش عربستان برای تشکیل یک دولت جدید در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، یک منبع وابسته به دولت مستعفی یمن اعلام کرد که «محمد آل جابر» سفیر عربستان سعودی در یمن در حال برگزاری نشست هایی با گروه های تحت حمایت ریاض و ابوظبی در خصوص تشکیل دولت آتی یمن است.

وی در ادامه افزود: محمد آل جابر سفیر عربستان در یمن به تازگی با تعدادی از مسئولان وابسته به استان های جنوبی یمن در کنار مسئولان شورای انتقالی تحت حمایت امارات دیدار داشته است.

این منبع یمنی اظهار داشت: نشست های سفیر عربستان در یمن با محوریت تشکیل دولت آتی در این کشور برگزار شده است.

وی همچنین گفت: سفیر عربستان یک پیشنهاد در خصوص تشکیل دولت آتی و سهم استان های جنوبی در آن ارائه کرده به طوری که شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات ۴ پُست وزارتی به دست خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد سفیر عربستان پُست های وزارتی را بر اساس اهداف ریاض در یمن میان گروه های مورد نظر خود تقسیم کرده است.

این منبع یمنی اعلام کرد که عربستان سعودی تلاش می کند تا از طریق اعطای سهم به استانهای جنوبی، کنترل این استانها را همچنان در دست امارات نگه دارد. با وجود آنکه عربستان از دولت مستعفی یمن حمایت کرده اما به نظر می رسد پشت درهای بسته برای تقویت حضور امارات در جنوب یمن تلاش می کند.