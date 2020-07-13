ابهامات عجیب در توقف اکران «شنای پروانه»/ شاید هم کنار نکشیدند!

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه‌شب گذشته ۲۲ تیرماه رسول صدرعاملی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «شنای پروانه» به‌صورت ناگهانی و تنها چند ساعت پس از اعلام رسمی مصوبات روز گذشته شورای صنفی اکران، تصمیم خود برای توقف اکران این فیلم از ۲۵ تیرماه را رسانه‌ای کرد.

تصمیم رسول صدرعامل در این زمینه در حال رسانه‌ای شد که طبق نظام‌نامه اکران سال ۹۹ تصمیم‌گیری درباره آغاز و پایان اکران یک فیلم در حیطه اختیارات شورای صنفی نمایش است. شورایی که در میان مصوبات روز گذشته‌اش خبری از توقف اکران «شنای پروانه» نبود اما صدرعاملی از هماهنگی با این شورا برای اتخاذ این تصمیم گفته بود.

در همین رابطه به گفتگویی با مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش داشتیم تا پاسخگوی ابهامات در این زمینه باشد.

متن گفتگوی مهر با دبیر شورای صنفی اکران را در ادامه می‌خوانید؛

* آقای شایسته تصمیم درباره توقف اکران «شنای پروانه» در جلسه روز گذشته شورا گرفته شد؟

این تصمیم در جلسه روز گذشته ۲۲ تیرماه شورای صنفی نمایش گرفته نشد. توصیه شورای صنفی به همه صاحبان فیلم ادامه اکران بود. ما به هیچ وجه به آقای صدرعاملی توصیه نکردیم که اکران فیلم را متوقف کند. حتی به ایشان توصیه کردیم که لطف کند و نمایش فیلم را ادامه بدهد.

* برخلاف ماده ۷ نظام‌نامه اکران که صراحتاً «اعلام مصوبات شورای اکران» را جزو وظایف «دبیر شورا» برشمرده است، چرا تهیه‌کننده «شنای پروانه» هم در موعد ورود به چرخه اکران، هم در موعد انصراف از اکران، هم در موعد بازگشت مجدد و هم حالا برای توقف اکران مستقلاً اطلاع‌رسانی کرده و می‌کند؟ آیا تصمیمات درباره این فیلم جزو «مصوبات» شورای اکران محسوب نمی‌شود!؟

شورای صنفی طبق قراردادهای خود عمل می‌کند. ما سه هفته هم به «شنای پروانه» امتیاز دادیم و گفتیم این هفته‌های نمایش محاسبه نمی‌شود اما هفته‌های نمایش باقی فیلم‌ها حساب می‌شود. نمی‌دانم دلیل این تصمیم چه بود؟ اما توصیه ما به آقای صدرعاملی عزیز و بقیه صاحبان فیلم این بود که به ادامه اکران بپردازند. این تصمیم به هیچ وجه جزو مصوبات روز گذشته ما نبود.

* یعنی نظر شورا توقف اکران نبود؟

نه نظر شورا این نبود. نظر شورا به وسیله دبیر شورا اعلام می‌شود.

* آقای صدرعاملی مساله توقف اکران فیلم را با شما مطرح نکرده بودند؟

مطرح کردند اما با آن موافقت نشد.

* پس این توافق چگونه حاصل شد؟ یعنی با خود آقای طباطبایی‌نژاد به این جمع‌بندی رسیدند؟

فکر نمی‌کنم آقای طباطبایی‌نژاد هم موافقت کرده باشند. دلیل آقای صدرعاملی را برای این تصمیم نمی‌دانم ولی خودشان حتماً دلیلی دارند به هر حال توصیه ما این بود که اکران را ادامه بدهند.

* اما آقای صدرعاملی به‌عنوان تهیه‌کننده دلیل خود برای این تصمیم را احترام به کادر پزشکی عنوان کرده بودند...

در حال حاضر تمامی سینماهای کشور به توصیه‌های پزشکی عمل و پروتکل‌ها را به خوبی رعایت می‌کنند. مدیریت سینما با رعایت صد در صد پروتکل‌های بهداشتی به کار ادامه می‌دهد. من فکر نمی‌کنم کادر درمان دوست داشته باشند سینماها تعطیل شود بلکه آنها همواره به رعایت پروتکل‌ها تاکید می‌کنند. اگر به صحبت‌های آقای نمکی وزیر بهداشت و آقای حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران توجه کنید، می‌بینید که به رعایت نکات بهداشتی تاکید می‌کنند نه تعطیلی امور و خانه نشینی. نمی‌شود که یک کشور را تعطیل کرد.

* آیا دلیل این توقف، شرط عوامل «شنای پروانه» مبنی‌بر تضمین فروش فیلم و برآورده نشدن حداقل انتظارشان از فروش نبوده است؟

من در جریان آن نیستم و آقای صدرعاملی چنین چیزی را نگفته‌اند. اصولاً شورای صنفی مسئول تضمین فروش نیست. کاری را که از دستش بر می‌آید، انجام می‌دهد. ما تا جایی که می‌توانستیم امتیاز بدهیم، دادیم. ما نمی‌توانیم فروش سی یا چهل میلیاردی یک فیلم را تضمین کنیم. نه من نه هیچکس دیگر نمی‌تواند بگوید فروش را تضمین می‌کند.

* با توجه به سهم بالای «شنای پروانه» از فروش سینماها در یک ماه گذشته، با کنار کشیدن این فیلم ادامه کار سالن‌های سینمایی صرفه اقتصادی دارد؟

حالا شاید هم کنار نکشید…

* ولی خودشان اینگونه اعلام کردند.

شاید دوباره تصمیمشان عوض شود. توصیه من به آقای صدرعاملی عزیز این است که به خاطر سینما اکران را ادامه بدهند.

* شورای صنفی در زمینه زمان احتمالی بازگشت مجدد «شنای پروانه» به اکران تصمیمی اتخاذ کرده است و در صورت رفع تهدید کرونا و بازگشت شرایط عادی، آیا این فیلم همچنان در اولویت اکران قرار دارد؟

فکر نمی‌کنم. در رابطه با شرایط اکران این فیلم در آینده باید شورای صنفی نمایش تصمیم بگیرد.