پژوهشکده دفاع مقدس نیروی هوایی به نام امیر «صدیق» نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیر نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش طی نامه‌ای به رئیس مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی این نیرو، ضمن تجلیل از مجاهدت‌های امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، پژوهشکده دفاع مقدس را به نام زنده‌یاد «صدیق» نام‌گذاری کرد.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نهاجا

سلام علیکم

گنج عظیم دفاع مقدس که سرمایه مغتنمی برای درس آموزی و الگو گرفتن از آن در مسیر جهاد مومنان است، به نقد غیرت و همت و از جان گذشتگی خیل کثیری از مجاهدان فی سبیل‌الله به دست آمده و کاوش روزهای سپری شده در سال‌های دفاع مقدس علاوه بر زدودن غبار غربت از چهره‌های مومن و نستوه همکارانمان، به بازشناسی اندیشه‌های راهبردی فرماندهان آن دوران منجر خواهد شد.

قدر مسلم دوران فرماندهی زنده‌یاد سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق در پایگاه هوایی مهرآباد از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۲ و اهتمام ویژه ایشان برای آموزش خلبانان اف ۴ در آن پایگاه و حضور هدایت و فرماندهی اثرگذار بسیاری از عملیات‌های صورت گرفته در آن برهه و پس از آن قریب به سه سال و دو ماه فرماندهی شجاعانه ایشان در سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ که با تشدید جنگ شهرها و حضور اثرگذار نیروی هوایی در اسکورت نفت‌کش‌ها و محافظت از مناطق نفت‌خیز و دفاع هوایی از شریان حیاتی، مراودات اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان مقارن گردید، بخش اعظمی از حضور تاریخی نهاجا در دفاع مقدس است.

از این رو با نثار صمیمانه‌ترین درودها و بغضی عمیق سنگین‌ترین دریغ‌ها به دلیل فرصت از دست رفته برای مشایعتی در خور و شایسته در آخرین پرواز آن فرمانده فقید به ملکوت اعلی، به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با ویروس منحوس کرونا، به پاس یک عمر مجاهدت مومنانه از مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۱ پژوهشکده دفاع مقدس نهاجا را به نام امیر صدیق انقلاب زنده‌یاد سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق نام‌گذاری نموده و کلیه اقدامات تحت نام پژوهشکده دفاع مقدس «صدیق» صورت پذیرد.

امیدوارم روح فرمانده فقید نهاجا با یاران شهیدش قرین و همنشین باشد؛ ان‌شاءالله.

فرمانده نیروی هوایی ارتش

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده