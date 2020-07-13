پذیره نویسی اوراق رهنی بخش مسکن آغاز شد/ شروع معاملات از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، بهرنگ اسدی در مراسم تشریح آغاز پذیره نویسی اوراق رهنی تسهیلات مسکن در فرابورس ایران گفت: سال ۹۵ مرحله اول انتشار اوراق رهنی تا ۳۰۰ میلیارد تومان انجام شد اما به دلیل بروز برخی ایرادات حقوقی و فقهی، انتشار اوراق جدید تا امروز به تعویق افتاد.

وی افزود: امروز مرحله دوم پذیره نویسی اوراق رهنی بخش مسکن تا هزار میلیارد تومان در فرابورس آغاز می‌شود اما تا پایان سال انتشار دو نوبت دیگر اوراق رهنی تا هزار میلیارد تومان در هر نوبت در برنامه این بانک قرار دارد.

این مقام مسئول بانکی ادامه داد: سررسید اوراق دو ساله بوده و بازپرداخت اصل آن در پایان سررسید انجام می‌شود اما سود مربوطه هر سه ماه یک بار به حساب دارندگان اوراق واریز خواهد شد.

اسدی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود استقبال خوبی انجام گیرد، گفت: برای انتشار این اوراق، ۱۳۷ هزار فقره تسهیلات فروش اقساطی با نرخ‌های ۹ تا ۱۸ درصد وابسته به بانک عامل بخش مسکن پشتوانه این اوراق قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: قرار است این اوراق به عنوان تأمین مالی تسهیلات مسکن به متقاضیان دریافت این تسهیلات وارد چرخه بانکی شود. به محض تأمین اعتبار هزار میلیارد تومانی از فروش این اوراق، بلافاصله بانک عامل بخش مسکن وظیفه پرداخت تسهیلات را در دستور کار قرار خواهد داد.

به گفته وی، اوراق از فردا آماده عرضه در فرابورس بوده و متقاضیان می‌توانند خرید و فروش آن را از فردا شروع کنند. این اوراق در گروه اوراق فرابورس عرضه شده و دامنه نوسان نامحدود دارد.

اسدی تصریح کرد: برنامه تخصیص این منابع به صندوق‌های مختلف بانک عامل بخش مسکن تهیه شده و به تناسب میان انواع تسهیلات مانند صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات از محل اوراق، این منابع توزیع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اوراق رهنی به نام فرد صادر می‌شود و مبلغ اسمی هر برگه ۱۰۰ هزار تومان است. درآمد حاصل از فروش اوراق نیز صرف اعطای تسهیلات جدید به مشتریان این بانک خواهد شد.