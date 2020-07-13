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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

پانزدهمین دوره ارزیابی حافظان قرآن لغو شد

پانزدهمین دوره ارزیابی حافظان قرآن لغو شد

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از لغو برگزاری پانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در استان زنجان خبر داد.

حجت الاسلام سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از لغو برگزاری پانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در استان خبر داد و گفت: قرار بود این آزمون که در ۳ سطح حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء، روز جمعه ۲۷ تیرماه برگزار شود که بنا به وضعیت موجود در زمینه شیوع بیماری کرونا، لغو شد.

وی اظهار کرد: ۱۲۷ نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند که به علت بیماری کرونا این آزمون برگزار نمی‌شود.

تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: حافظان ۱۰ جزء قرآن کریم مدرک هم طراز دیپلم، حافظان ۲۰ جزء مدرک هم طراز فوق دیپلم، حافظان کل قرآن کریم مدرک هم طراز لیسانس را دریافت می‌کنند.

کد مطلب 4972918

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