پانزدهمین دوره ارزیابی حافظان قرآن لغو شد

حجت الاسلام سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از لغو برگزاری پانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در استان خبر داد و گفت: قرار بود این آزمون که در ۳ سطح حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء، روز جمعه ۲۷ تیرماه برگزار شود که بنا به وضعیت موجود در زمینه شیوع بیماری کرونا، لغو شد.

وی اظهار کرد: ۱۲۷ نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند که به علت بیماری کرونا این آزمون برگزار نمی‌شود.

تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: حافظان ۱۰ جزء قرآن کریم مدرک هم طراز دیپلم، حافظان ۲۰ جزء مدرک هم طراز فوق دیپلم، حافظان کل قرآن کریم مدرک هم طراز لیسانس را دریافت می‌کنند.