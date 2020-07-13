به گزارش خبرگزاری مهر، دوره شرح و تفسیر مثنوی در مؤسسه فرهنگی سروش مولانا برگزار می‌شود.

این مؤسسه در راستای اهداف انسانی خود مبنی بر خوب زیستن، اخلاقی زیستن و معنادار زیستن با تمسک به پیشینه غنی فرهنگی ایران، سلسله جلسات شرح مثنوی را برگزار کند.

دوره شرح مثنوی، یک دوره پیوسته است و این دوره (دوره مردادماه) ادامه دوره‌های قبلی است. مباحث کلاس با استناد به موضوعات کلان در مثنوی بوده و همین امر همراه شدن با کلاس در هر مقطعی را میسر می‌کند. در این دوره تلاش می‌شود تا متن مثنوی با توجه به چارچوب کلی اندیشه مولانا، به ویژه در پرتو دیوان شمس او توضیح داده شود تا از این منبع سرشار و عظیم به قدر وسع، در جهت معنادارکردن زندگی و نیز تلطیف روابط انسانی بهره گرفته شود.

این دوره‌ها با تدریس سودابه کریمی و به صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود.

سودابه کریمی دارای تالیفاتی از جمله «بانگ آب؛ دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا» و «حجره خورشید، شرحی بر مقالات شمس تبریزی» و ترجمه کتاب‌های «اسلام و مدرنیته» و «در باب دین: معنا، رویکرد و آینده» است.

دوره شرح دفتر اول مثنوی با تدریس دکتر سید امیر اکرمی از ۴ مردادماه در روزهای سه شنبه ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند از طریق @rumi_ir_bot تلگرام و یا از طریق وب سایت https://lms.rumi.ir اقدام کنند.