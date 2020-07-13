مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی، دکتر فائزه رحمانی را به عنوان «مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده» منصوب کرد.

در این حکم انتصاب خطاب به دکتر رحمانی آمده است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب سرکارعالی به موجب این حکم به سمت " مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور زنان و خانواده " منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و راه‌کارهای مفید در تقویت توانمندی‌های زنان و حضور مؤثر آنان در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، همچنین تحکیم بنیان خانواده، به مثابه هسته اساسی جامعه، موفق باشید.

فائزه رحمانی، متولد ۱۳۵۹ در شهر تهران و دانشیار پایه ۶ گروه فیزیک هسته‌ای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است.

وی راهنمایی و مشاوره بیش از ۴۶ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا را برعهده داشته و بیش از ۴۵ مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی و علمی پژوهشی داخلی و نیز بیش از ۶۵ مقاله در کنفرانس‌های داخلی و خارجی ارائه کرده است.

رحمانی علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، سردبیر مجله Radiation physics and Engineering، عضو هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران، مدیر گروه فیزیک هسته‌ای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مشاور رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در امور زنان بوده‌اند.

منصور غلامی همچنین در نامه جداگانه‌ای ضمن قبول استعفای دکتر زهرا کیا سالاری رینه، مشاور سابق وزیر علوم در امور زنان و خانواده، از خدمات وی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.