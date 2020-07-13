۵۰۰۰ لیتر محلول ضدعفونی کننده تقلبی در گرگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد سعید فاضل دادگر اظهارکرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان پس از یکسری اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی محل تهیه و توزیع محلول ضد عفونی کننده تقلبی در گرگان شدند.

فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: پس از هماهنگی با مراجع قضائی و با همراهی نمایندگان اداره بهداشت، در بازرسی از واحد مسکونی مورد نظر ۵ هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده غیر بهداشتی کشف شد.

دادگر بیان کرد: طی بررسی های پلیس مشخص شد متهم محلول ها را در بطری های کوچک ریخته و پس از نصب برچسب های تقلبی روی آن، در حاشیه جاده ها به فروش رسانده است.

وی با بیان این که متهم قبل از حضور ماموران از محل متواری شده و تلاش ها برای دستگیری وی ادامه دارد، گفت: مردم می توانند در صورت اطلاع از موارد مشابه مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی گلستان در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و پیک دوم بیماری کرونا و همچنین نیاز شهروندان به اقلام بهداشتی، پلیس قاطعانه و برابر قانون با مجرمان این حوزه برخورد خواهد کرد.