اعزام سگ های تجسس برای یافتن فردگمشده درجهان نما/جستجو ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جستجو برای یافتن «سها رضانژاد» دختر ۲۷ ساله در ارتفاعات جهان نمای کردکوی توسط نیروهای امدادی، مردمی و انتظامی ادامه دارد.

این دختر همراه گروه گردشگری به گلستان سفر کرده بود که از صبح جمعه مفقود شده و همه امکانات از جمله خودروی آفرود، پهپاد و غیره برای یافتن وی بسیج شده اند.

هم اکنون سگ های تجسس هلال احمر هم در منطقه حاضر بوده و تلاش می کنند اثری از فرد گمشده بیابند.

این گروه در ارتفاعات کردکوی کمپ داشت که این بانوی جوان صبح جمعه از چادر خارج شده و دیگر برنگشته است.

روزانه ۴۰ نفر از امدادگران و مردم محلی در حال پایش منطقه بوده و همه امکانات بکارگیری شده است.

از انتشار اخبار ناموثق پرهیز شود

فرماندار شهرستان کردکوی هم با اشاره به این که جستجو برای یافتن دختر مفقود شده از صبح جمعه تا صبح امروز بی وقفه ادامه دارد گفت: متاسفانه تاکنون علیرغم حضور نیروهای مختلف جستجوگر در منطقه، هیچ اثری از وی به دست نیامده است.

ابراهیم قدمنان افزود: به محض اطلاع از سفر این گروه توریستی از تهران به شهرستان و منطقه جهان نما از طریق شبکه های اجتماعی، این فرمانداری به جهت وجود وضعیت هشدار بیماری کرونا در منطقه با لیدر این گروه توریستی تماس گرفت و با برنامه سفر آن ها به شهرستان به صورت جدی مخالفت کرد.

وی ادامه داد: علیرغم مخالفت جدی فرمانداری شهرستان این گروه توریستی وارد کردکوی شده و به اتفاق یکی از مسئولان نیروی انتظامی با فرماندار جهت کسب مجوزهای لازم به گفتگو نشستند که در این نشست کوتاه فرمانداری شهرستان مخالفت خود را به صورت جدی اعلام و خواستار بازگشت آن ها به تهران شد.

قدمنان گفت: بر این اساس، مسئول این گروه توریستی با توجه به مخالفت های فرمانداری قول بازگشت را داده و از فرمانداری خارج شدند ولی متاسفانه علیرغم قول حضوری برای بازگشت، این گروه با استفاده از خودروهای افراد بومی و از طریق راه های فرعی خود را در عصر پنجشنبه به جهان نما رسانده بدون اطلاع نیروهای انتظامی در محلی خطرناک مستقر شدند.

وی توضیح داد: آن ها ضمن برپایی چادر، شب را در همان محل سپری کردند و صبح جمعه اطلاع حاصل شد که یکی از اعضای این گروه به نام خانم «سها رضانژاد»از گروه جدا شده و هیچ اثری از وی نیست.

قدمنان توضیح داد: به محض آگاهی از مفقود شده نامبرده بلافاصله دو اکیپ امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان به اتفاق یک گروه داوطلب کوهنوردی و نیروهای محلی در منطقه مستقر و شروع به جستجوی در نواحی کوهستانی و جنگلی روستای جهان نما کردند که متاسفانه تا کنون این تلاش ها بی نتیجه مانده است.

فرماندار کردکوی در پایان سخنانش، از همه مردم خواستند از پخش اخبار ناموثق در شبکه های مجازی و غیره جدا خودداری کنند زیرا هم باعث کندی در روند کار جستجوگران شده و هم موجب افزایش نگرانی های خانواده های فرد مفقود شده می شود.

تلاش برای یافتن کوهنورد گمشده در ارتفاعات جهان نما ادامه دارد

رئیس پلیس آگاهی گلستان هم گفت: به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقودی یکی از اعضای تور گردشگری و کوهنوردی در ارتفاعات کردکوی، بلافاصله مراتب در دستور کار پلیس آگاهی و انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مجتبی مروتی با اشاره به اعزام تیم هایی مجرب و ویژه به منطقه مورد نظر، افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد خانمی ۲۷ ساله صبح زود از چادر خارج شده و پس از گذشت مدتی سایر اعضا متوجه عدم بازگشت وی شدند.

مروتی تصریح کرد: بررسی های تخصصی و میدانی پلیس در این راستا آغاز شد و تا این لحظه ماموران بصورت شبانه روز با کمک معتمدان محل و تیم های امدادی، مشغول گشت زنی هدفمند برای یافتن این کوهنورد هستند.

وی با بیان اینکه فرضیه های مختلف در دست بررسی است، گفت: طی هماهنگی با مراجع قضائی، مدیر تیم کوهنوردی و سه نفر از اعضای مرتبط برای انجام تحقیقات بیشتر به مقر پلیس آگاهی منتقل شدند.

مروتی در پایان با تاکید بر تداوم تلاش ها برای یافتن این کوهنورد ادامه دارد: از شهروندان محترم و اهالی آن محل تقاضا داریم در صورت یافتن این خانم سریعاً مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.