نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی جعفری» نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.
«فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران، و «محمد علی رمضانی» منتخب مردم شهرستان آستانه اشرفیه هم پیش از این بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند.
«عیسی جعفری» نماینده مردم کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی جعفری» نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.
«فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران، و «محمد علی رمضانی» منتخب مردم شهرستان آستانه اشرفیه هم پیش از این بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند.
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