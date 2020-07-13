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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۸

بر اثر ابتلا به کرونا؛

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درگذشت

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درگذشت

«عیسی جعفری» نماینده مردم کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی جعفری» نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.

«فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران، و «محمد علی رمضانی» منتخب مردم شهرستان آستانه اشرفیه هم پیش از این بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند.

کد مطلب 4973100
زهرا علیدادی

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