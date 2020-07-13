نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی جعفری» نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.

«فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران، و «محمد علی رمضانی» منتخب مردم شهرستان آستانه اشرفیه هم پیش از این بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند.