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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۴

هشدار الجزایر درباره تجزیه لیبی

هشدار الجزایر درباره تجزیه لیبی

وزیر خارجه الجزایر درباره تجزیه لیبی هشدار داد و آنرا خطری برای همه به ویژه کشورهای مجاور آن دانست و گفت: ما خواستار اتحاد لیبی هستیم و تجزیه این کشور را نمی خواهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صبری بوقادوم وزیر خارجه الجزایر درباره تجزیه لیبی هشدار داد و آنرا خطری برای همه به ویژه کشورهای مجاور آن دانست و گفت: ما خواستار اتحاد لیبی هستیم و تجزیه این کشور را نمی خواهیم.

وی ابراز امیدواری کرد که بحران لیبی تمام شود و صلح و ثبات به این کشور با حفظ تمامیت ارضی آن برگردد.

وزیر خارجه الجزایر گفت: الجزایر به حاکمیت لیبی و برگزاری انتخابات شفاف که ثبات در این کشور برقرار کند، احترام می گذارد.

درباره تهدید سال ۲۰۱۸ خلیفه حفتر مبنی بر کشاندن جنگ به الجزایر هم اعلام کرد: هرازگاهی از این تهدیدها می شود و اهتمامی به آن نشان نمی دهیم. ما با همه طرفها در لیبی روابط خوبی داریم.

وی با اشاره به درخواست طرفهای درگیر در لیبی از الجزایر برای میانجیگری، گفت: الجزایر حدود هزار کیلومتر مرز مشترک با لیبی دارد و بسیاری از خانواده ها در دو طرف مرز زندگی می کنند و تشخیص میان الجزایری ها و لیبیایی ها در این منطقه دشوار است. ما آماده میانجیگری اگر شرایطش مساعد باشد، هستیم؛ اما باید آتش بس برقرار شود و دخالت خارجی در امور لیبی رخ ندهد و به ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی احترام گذاشته شود.

کد مطلب 4973175

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