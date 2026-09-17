سهم گردشگری در سبد معیشتی خانوارها به صفر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری، در نشست معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با فعالان صنعت گردشگری در سرعین اظهار داشت: نباید تعرفه‌ها به نحوی افزایش پیدا کند که کارمند و معلم نتواند در طول سال حتی یک سفر ساده و اقامت در مراکز پذیرایی و هتل‌ها را داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ما شرایط متفاوتی را در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی در حمایت از صنعت گردشگری انجام دادیم و تلاش ما بر این است تا این صنعت با دور شدن از برخی شرایط لوکس، به شرایط عادی سوق پیدا کند تا امکان بهره‌گیری بیشتر از این صنعت و توسعه آن فراهم آید.

نماینده اردبیل،نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تناسب تعرفه‌ها با خدمات، ادامه داد: افزایش تعرفه‌ها باید متناسب با ارائه خدمات و مطلوبیت آن انجام شود، ولی این افزایش تعرفه‌ها باید به نحوی باشد تا امکان انجام سفر برای گروه‌های مختلف فراهم آید و متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تورم و شرایط سخت اقتصادی، گردشگری از سبد معیشتی خانوارها حذف شده و یا به حداقل رسیده است که در این باب باید فکری اساسی کرد.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران، حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این بخش را به عنوان یک ضرورت یادآور شد و خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا با پرداخت تسهیلات در این شرایط جنگی، حامی فعالان این عرصه باشیم تا خلأها و نارسایی‌ها در این دو سال به نحوی جبران شود.

بدری با حمایت از طرح پیشنهادی، با حمایت از طرح پیشنهادی برای تأسیس منطقه آزاد گردشگری سبلان با محوریت سرعین، بیان کرد: ما آمادگی داریم تا در مجلس، این لایحه پیشنهادی دولت را به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم که در این زمینه انتظار می‌رود وزارت میراث فرهنگی، لایحه را تهیه کرده و به مجلس ارسال کند.

وی با انتقاد از فعالیت بانک تخصصی گردشگری، ادامه داد: معلوم نیست با چه هدفی این بانک تأسیس شده که کوچک‌ترین حمایت و همراهی را از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری انجام نمی‌دهد.

بدری با تأکید بر نقش بانک تخصصی، افزود: باید بانک تخصصی گردشگری با پرداخت تسهیلات، حمایت‌های لازم را از فعالان این حوزه انجام دهد.

وی در پایان با اشاره به سفر رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: در سفر رئیس‌جمهور، رقم خوبی برای حمایت از صنعت گردشگری در نظر گرفته نشده که انتظار می‌رود در جبران این خلأ، پرداختی تسهیلات در این حوزه به صورت ویژه مورد حمایت و همراهی قرار گیرد.