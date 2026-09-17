مرزهای تجاری شلمچه و چذابه بازگشایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست هماندیشی و آئین تکریم رؤسای اتحادیههای صنفی اهواز گفت: همه ما در یک کشتی نشستهایم و اعضای یک خانواده بزرگ هستیم و باید در کنار هم با هماندیشی، مسائل و مشکلات را دنبال کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروههای مستمر تصریح کرد: نمیخواهیم با اصناف جلسات مناسبتی داشته باشیم و این جلسات به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و هر جا و هر زمان که لازم باشد، شخصاً در خدمت فعالان اقتصادی خواهم بود.
استاندار خوزستان با اشاره به تحلیلهای دقیق دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی خاطرنشان کرد: گزارشهای کارشناسانه و میدانی این دستگاهها همراه با پیشنهادهای کاربردی و دلسوزانه است و این یک فرصت قابل توجه برای پیگیری موضوعات اجتماعی و اقتصادی و معیشت مردم محسوب میشود.
موالیزاده با اشاره به شکست دشمن در عرصه نظامی اظهار داشت: دشمن بر اساس یک توهم وارد میدان شد و همه توان خود را آورد اما همانطور که صدام جنایتکار نتوانست به اهداف خود برسد، این دشمن نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد و امروز در هیچ نقطهای از جهان نمیتوانند ادعا کنند که در این جنگ پیروز شدهاند.
وی با اشاره به آزمون هشتساله دفاع مقدس تصریح کرد: دشمن یک بار ایران را برای هشت سال تمام آزمود و در آن میدان مشخص شد که پیروز کیست؛ پس از آن نیز توطئههای مختلفی نظیر کودتا، اعتشاش، اعتصاب و تحریم را دنبال کرد، اما ایران اسلامی همچنان محکم و استوار ایستاده است و این یک واقعیت ثبتشده در حافظه تاریخ معاصر جهان است.
استاندار خوزستان با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان بیان کرد: دشمن گمان میکرد با شهادت رهبر و فرماندهان، شیرازه امور کشور از هم میپاشد اما ملت ایران با استقامت و رشادت، در برابر همه توطئهها ایستاد و این پیروزی مرهون خون پاک شهیدان و ایستادگی رزمندگان است.
موالیزاده با اشاره به دوره فعلی و تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی اظهار کرد: هدف دشمن این است که با محاصره، جنجال و تبلیغات مسموم، مردم را از حضور در میدان دلسرد کند اما ما باید این دستاورد بزرگ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم فرصتها به تهدید تبدیل شوند.
وی با اشاره به اعلام آمادهباش پس از آتشبس تصریح کرد: روزی که آتشبس اعلام شد، ما آمادهباش ۱۰۰ درصد دادیم زیرا در مقابل ما دشمنانی وجود دارند که هیچ اعتمادی به گفتهها و تعهدهای آنها نیست و باید همواره هوشیار باشیم.
استاندار خوزستان با اشاره به بازگشایی مرزهای تجاری بیان کرد: بخش مسافری شلمچه و چذابه باز شد و بخش تجاری چذابه نیز پس از بخش تجاری شلمچه از هفت صبح امروز باز شده و نقل و انتقال کالا در حال شکلگیری است و بندر امام نیز در لنگرگاه و اسکله فعال است.
موالیزاده با اشاره به موضوع تأمین کالا و تنظیم بازار اظهار کرد: مبادی ورود کالا به کشور به گونهای تنظیم شده که مشکل خاصی وجود ندارد و در بازدیدهای مکرر از بنادر، شرایط تخلیه کالاها بررسی شده است؛ بنابراین دلیلی برای احتکار وجود ندارد.
وی با اشاره به موضوع قیمتگذاری در بازار گفت: تولیدکنندگان اعلام کردند که دو برابر نیاز بازار تأمین میکنند و کمبودی وجود ندارد، اما قیمتها افزایش یافته که باید با همکاری همه کاهش یابد.
استاندار خوزستان با اشاره به ساماندهی صنوف آلاینده تصریح کرد: موضوع ساماندهی این صنوف از دورههای قبل مطرح بوده و باید برای آن چارهاندیشی شود و ظرفیت مشورتی اتحادیهها در این زمینه اهمیت بالایی دارد.
موالیزاده با اشاره به بازدید از میدان ترهبار بیان کرد: از میدان ترهبار بازدید داشتم و با رانندگان و کسبه نشستیم و مشکلات آنها را مرور کردیم و بخشی از این مسائل ممکن است حقوقی باشد و بخشی نیاز به تصمیمات دیگری داشته باشد که دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر نظارت درونگروهی و برونگروهی اصناف اظهار کرد: شما در درون اتحادیههای خود بهترین کنترلکننده برای تأمین و قیمتگذاری هستید و باید توان اقتصادی و معیشت مردم را در نظر بگیرید و اجازه ندهید آرامش بازار آسیب ببیند و ما شاهد آرامش در بازار خوزستان بودهایم و این قابل تقدیر است.
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