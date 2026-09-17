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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

توضیحات وزیر بهداشت درباره تأمین واکسن آنفلوانزا

توضیحات وزیر بهداشت درباره تأمین واکسن آنفلوانزا

وزیر بهداشت، از تأمین واکسن آنفلوانزا از کشورهای چین و روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، در حاشیه برنامه اورژانس پیش بیمارستانی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، گفت: معمولاً در شرایط سخت است که ماهیت و هویت سازمان‌ها و میزان توانایی آنها مشخص می‌شود و مردم کشورمان در ایام گذشته به‌خوبی شاهد نقش بلند و ارزشمند اورژانس در خدمت به مردم و کشور بودند.

وی با بیان اینکه خدمت در اورژانس از مشاغل بسیار ارزشمند در پیشگاه خداوند و مردم است، افزود: نیروهای اورژانس در سخت‌ترین لحظات زندگی افراد، زمانی که خانواده‌ها در اضطراب و نگرانی ناشی از سکته، بیهوشی، تصادف یا سایر حوادث قرار دارند، در صحنه حاضر می‌شوند و علاوه بر ارائه خدمت، آرامش را به خانواده‌ها بازمی‌گردانند.

ظفرقندی ادامه داد: اولین نقش اورژانس، ایجاد آرامش و اطمینان در دل مردم است و در مدیریت بحران نیز همین موضوع اهمیت دارد؛ چراکه اورژانسی که دچار دستپاچگی و اضطراب شود، نمی‌تواند به‌درستی مأموریت خود را انجام دهد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت حوادث در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: در آن ایام در مرکز عملیات اضطراری، شهرهای مختلف کشور به‌صورت مستمر رصد و با دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق درگیر تماس گرفته می‌شد و تلاش کردیم با داشتن پروتکل و برنامه مشخص، محیط را مدیریت و آرام کنیم.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی نظام اورژانس برای انواع بحران‌ها، اظهار کرد: آمادگی فقط آمادگی جسمی نیست، بلکه باید آمادگی علمی، لجستیکی و نیروی انسانی نیز وجود داشته باشد و برای مدل‌های مختلف بحران، از جنگ و بمباران گرفته تا حوادث شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته‌ای، آمادگی لازم را حفظ کنیم.

ظفرقندی یکی از اقدامات مهم آینده را افزایش سواد سلامت و آموزش مهارت‌های اورژانسی به مردم دانست و گفت: باید از حالت منفعل خارج شویم و به سمت رویکرد فعال برویم و آموزش‌های اورژانسی را به میان مردم و محیط‌های عمومی ببریم.

وی با اشاره به آموزش احیای قلبی ریوی در مترو افزود: راه‌اندازی آموزش‌های CPR و استفاده از مولاژهای آموزشی در مترو اقدام ارزشمندی است و اینکه در چند ساعت حدود ۳۰۰ نفر این مهارت را فراگرفته و گواهی الکترونیکی دریافت کرده‌اند، نشان می‌دهد می‌توان آموزش‌های اورژانسی را به‌صورت گسترده در میان مردم توسعه داد.

وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت تقویت و نوسازی ناوگان آمبولانس کشور تأکید کرد و گفت: در صورتی که استانداری هر استان ۵۰ درصد هزینه تأمین آمبولانس مورد نیاز خود را تقبل کند، وزارت بهداشت نیز ۵۰ درصد دیگر هزینه را تأمین خواهد کرد.

ظفرقندی افزود: برخی استان‌ها این طرح را آغاز کرده‌اند و در بعضی استان‌ها تأمین ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ دستگاه آمبولانس در حال انجام است تا ناوگان اورژانس تقویت و آمبولانس‌های فرسوده از چرخه خارج و ناوگان نوسازی شود.

وی با تأکید بر حمایت از کارکنان اورژانس گفت: در زمینه رفاه، معیشت و کارانه، هر اقدامی که از دست وزارت بهداشت برآید، انجام خواهد شد و اورژانس برای ما در اولویت قرار دارد.

وزیر بهداشت در ادامه از ورود تدریجی واکسن آنفلوانزا به نظام بهداشتی کشور از اواخر شهریور خبر داد و افزود: واکسن مورد نیاز امسال از کشورهای چین و روسیه تامین شده و سالمندان و گروه‌های پرخطر در اولویت تزریق قرار دارند.

وی گفت: واکسن آنفلوانزا در گذشته از اروپا تامین می‌شد که به دلایلی آنها همکاری لازم را نداشتند، اما جایگزین آن را از کشورهای چین و روسیه تهیه کردیم که از آخر شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور خواهد شد.

ظفرقندی درباره برنامه واکسیناسیون در کشور، افزود: یک واکسیناسیون عمومی در کشور داریم که مربوط به اطفال می‌شود و کمبودی در این زمینه وجود ندارد و به قدر کافی تهیه شده است. حتی در شرایط جنگی و تحریم، در زمینه واکسن‌های ضروری مشکلی نداریم اما برخی واکسن‌ها مانند آنفلوانزا موردی است که باید در زمان خود تهیه شود.

کد مطلب 6949923
حبیب احسنی پور

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