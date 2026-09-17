پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت پلیس امنیت اقتصادی بر فعالیت‌های مجرمانه، موضوع قاچاق سازمان‌یافته سوخت در شهرستان میناب به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی لازم، در مرحله نخست با ورود به موضوع قاچاق سوخت، متهم به هویت «ی.ا» که در قاچاق کالای یارانه‌ای از نوع نفت‌گاز (گازوئیل) فعالیت داشت را شناسایی و پرونده نامبرده را برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: متهم در دادگاه به اتهام مباشرت در قاچاق سه میلیون و ۸۷۶ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان محکوم شد.

سردار رفیعی‌کیا ادامه داد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت به‌عنوان جرم منشأ محسوب می‌شود، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با تداوم اقدامات اطلاعاتی و رصد ابعاد مالی پرونده، موضوع را از حیث پولشویی و گردش عواید حاصل از جرم نیز مورد بررسی تخصصی قرار دادند و با دستور مقام قضایی، اقدامات قانونی در خصوص پرونده پولشویی وی در حال انجام است.

فرمانده انتظامی هرمزگان با تأکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی پلیس تا شناسایی عواید و مسیر گردش مالی حاصل از جرم ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: برخورد با جرایم اقتصادی تنها به کشف جرم اولیه محدود نمی‌شود و پلیس امنیت اقتصادی با رصد هوشمندانه جریان‌های مالی، شناسایی و برخورد با پولشویی و عواید ناشی از جرایم را نیز با جدیت دنبال می‌کند.