به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ظهر پنجشنبه با حضور در درمانگاه شماره دو قیدار از روند اجرای طرح نظام ارجاع خدمات پزشکی در شهرستان خدابنده بازدید کرد و در جریان امور اجرای این طرح در شهرستان خدابنده قرار گرفت.

محمدجعفر قائم‌پناه در جریان این بازدید با اشاره به نحوه ارائه خدمات پزشکی در سطوح مختلف اظهار کرد: راهنمایی وجود دارد که مشخص می‌کند چه دارویی مصرف می‌شود و پزشک می‌تواند از روی دارو متوجه شود که بیمار چه شرایطی دارد.

وی افزود: ممکن است بیماری، برای مثال، دیابت داشته باشد و شرایط او متفاوت باشد، اما توصیه این است که سطوح یک و دو پاسخ‌گوی نیاز بیمار باشند تا بیماری برطرف یا کنترل شود.

قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت آموزش بیماران ادامه داد: آموزش درباره زندگی، نحوه زندگی کردن، ورزش کردن، تغذیه و سبک زندگی می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد.