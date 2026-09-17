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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

بازدید معاون رئیس‌جمهور از روند اجرای طرح نظام ارجاع پزشکی خانواده

بازدید معاون رئیس‌جمهور از روند اجرای طرح نظام ارجاع پزشکی خانواده

زنجان- معاون اجرایی رئیس‌جمهور از روند اجرای طرح نظام ارجاع خدمات پزشکی در شهر قیدار بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ظهر پنجشنبه با حضور در درمانگاه شماره دو قیدار از روند اجرای طرح نظام ارجاع خدمات پزشکی در شهرستان خدابنده بازدید کرد و در جریان امور اجرای این طرح در شهرستان خدابنده قرار گرفت.

محمدجعفر قائم‌پناه در جریان این بازدید با اشاره به نحوه ارائه خدمات پزشکی در سطوح مختلف اظهار کرد: راهنمایی وجود دارد که مشخص می‌کند چه دارویی مصرف می‌شود و پزشک می‌تواند از روی دارو متوجه شود که بیمار چه شرایطی دارد.

وی افزود: ممکن است بیماری، برای مثال، دیابت داشته باشد و شرایط او متفاوت باشد، اما توصیه این است که سطوح یک و دو پاسخ‌گوی نیاز بیمار باشند تا بیماری برطرف یا کنترل شود.

قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت آموزش بیماران ادامه داد: آموزش درباره زندگی، نحوه زندگی کردن، ورزش کردن، تغذیه و سبک زندگی می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 6949925

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