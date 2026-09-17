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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای ۳۰ هکتاری شهید رحمتی در مراغه آغاز شد

عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای ۳۰ هکتاری شهید رحمتی در مراغه آغاز شد

تبریز- عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای غیردولتی شهید رحمتی مراغه با حضور وزیر جهاد کشاورزی با ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرک گلخانه‌ای در حومه شهرستان مراغه در زمینی به مساحت ۳۰.۳۷ هکتار و سطح زیرکشت آن ۲۵ هکتار با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن و با استفاده از روش کشت هیدروپونیک، به‌طور کامل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

با اجرای این پروژه، زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم فراهم می‌شود و ۲۵۰ خانوار نیز از مزایای اشتغال مستقیم آن بهره‌مند خواهند شد.

مصرف بهینه آب و سوخت، ایجاد اشتغال و تولید پایدار از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این شهرک گلخانه‌ای عنوان شده است.

کد مطلب 6949927

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