به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرک گلخانهای در حومه شهرستان مراغه در زمینی به مساحت ۳۰.۳۷ هکتار و سطح زیرکشت آن ۲۵ هکتار با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن و با استفاده از روش کشت هیدروپونیک، بهطور کامل با سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
با اجرای این پروژه، زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر بهصورت مستقیم و ۵۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم فراهم میشود و ۲۵۰ خانوار نیز از مزایای اشتغال مستقیم آن بهرهمند خواهند شد.
مصرف بهینه آب و سوخت، ایجاد اشتغال و تولید پایدار از مهمترین مزیتهای اجرای این شهرک گلخانهای عنوان شده است.
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