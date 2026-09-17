به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرک گلخانه‌ای در حومه شهرستان مراغه در زمینی به مساحت ۳۰.۳۷ هکتار و سطح زیرکشت آن ۲۵ هکتار با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن و با استفاده از روش کشت هیدروپونیک، به‌طور کامل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

با اجرای این پروژه، زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم فراهم می‌شود و ۲۵۰ خانوار نیز از مزایای اشتغال مستقیم آن بهره‌مند خواهند شد.

مصرف بهینه آب و سوخت، ایجاد اشتغال و تولید پایدار از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این شهرک گلخانه‌ای عنوان شده است.