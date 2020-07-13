به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شکوهی از حضور ۱۳ هزار مشاور برای ۱۴ میلیون دانشآموز در مدارس خبر داد و اظهار کرد: در حوزه مشاورهای برای درون مدرسه و هم بیرون مدرسه برنامههایی را پیشبینی کردهایم و اغلب آنها در حال اجرا هستند اما با توجه به محدودیت مالی، زمانی و فرصتی که داریم بیشترین برنامههایمان متمرکز بر مدرسه است.
وی با اشاره به بحث غربالگریها، ارجاع و درمان تصریح کرد: در بخش ارجاعات، درمانها و خدمات حمایتی و مددکاری ما با دستگاههای مختلف ارتباط داریم و یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار ما در این برنامهها خانوادهها هستند. شکوهی ادامه داد: در دورههای ۹ گانه آموزشی که پیش بینی شده، بخشی از آنها مربوط به خانوادهها و والدین است و در سامانه طرح نماد هم خانوادهها حضور و مشارکت دارند، همه والدین کاربری و رمز عبور اختصاصی دارند و میتوانند از اطلاعات لازم در سامانه هم برخوردار شوند.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی بر نقش محوری اولیا در پیشبرد برنامهها تاکید و عنوان کرد: عواملی مانند؛ فرد، مدرسه، همسالان، خانواده و … در حوزه اجتماعی موثرند، بنابراین یکی از عوامل مهم در این حوزه که میتواند کمک زیادی برای ما باشد هم در کاهش آسیبهای اجتماعی و هم در مدیریت و کنترل، همین عنصر خانواده است.
شکوهی با اشاره به موضوع شناسایی دانش آموزان خاطرنشان کرد: منظور از شناسایی، شناسایی دانشآموزانی است که احیاناً به هر دلیلی با مشکلی روبهرو هستند لذا در شناسایی این دانش آموزان از خانوادهها، معلمان و همکلاسیها کمک میگیریم.
شکوهی افزود: در طرح نماد مهمترین موضوع ما این است که اگر دانشآموزی مثلاً افسردگی یا استرس و اضطراب دارد یا احیاناً با مشکلاتی روبهرو هست و الان در معرض خطر است، یکی از حوزههایی که میتواند کمک کند تا اطلاعات بهموقع برای مداخله سریعتر به دست ما برسد همین خانواده است که این امکان هم فراهم است.
وی نیروی متخصص در طرح نماد را ناکافی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر سعی داریم تمامی نیروهای مشاور را در مدرسه آموزش دهیم. آمار مشاوران ما در کل کشور نزدیک به ۱۳ هزار نفر است. تلاش داریم از ظرفیت نیروهای تخصصی هستهها و مراکز مشاورهمان استفاده کنیم.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی از فعالیت حدود ۷۵۰ مرکز مشاوره در سراسر کشور خبر داد: بیش از ۳۰۰ نفر در انجمن اولیا و مربیان کار مشاوره خانواده را انجام میدهند. همچنین از ظرفیت مدیر و مربی منتخب که آموزشهای لازم را فراگرفتهاند در حد مداخله مختصر استفاده میکنیم.
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