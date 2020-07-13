خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: در حالیکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی راه های ممکن برای وارد کردن فشارهای دریایی بر ونزوئلا بود، ناو «یو اس اس بونهوم ریچارد» در پایگاه دریایی سن دیه گو در ایالت کالیفرنیای آمریکا گرفتار حریق شد و در این حادثه دست کم ۲۱ نفر از خدمه آن مجروح شدند.
این ناو یکی از جنگ افزارهای مهم ارتش آمریکا محسوب می شود اما با این وجود رسانه ها و دولت آمریکا نوعی سیاست سکوت خبری را در مورد آن در پیش گرفته اند در حالیکه در خصوص بروز حوادث به مراتب کوچکتر در ایران هیاهوی رسانه ای گسترده ای در رسانه های آمریکایی و همچنین رسانه های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره آن به راه می افتد.
در خصوص حادثه ای که برای این ناو رخ داده، ای بی سی نیوز به نقل از دریادار «اریک سوبک» از آغاز تحقیقات رسمی برای روشن شدن علت وقوع این حادثه خبر داده است.
به نوشته ای بی سی نیوز، ناو «یو اس اس بونهوم ریچارد» ظرفیت یکهزار خدمه را دارد اما در زمان وقوع حادثه ۱۶۰ ملوان در آن حضور داشته اند.
این در حالی است که برخی خبرگزاریها اعلام کردند که حدود ۲۰۰ ملوان و افسر نیروی دریایی آمریکا هنگام وقوع حادثه روی عرشه ناو «یو اس اس بونهام ریچارد» حضور داشتهاند.
منابع آتشنشانی در ایالت کالیفرنیا با تایید این خبر اعلام کردند که دستکم ۲۱ فرد حاضر بر عرشه این کشتی جنگی در جریان این حادثه مجروح شدهاند.
منشا آتشسوزی هنوز به صورت رسمی از سوی منابع نظامی اعلام نشده است. تصاویری که از این حادثه در خبرگزاریها منتشر شده حجم بسیار زیادی از دود سفید ناشی از آتشسوزی را نشان میدهد که از عرشه کشتی به هوا برخاسته است.
آتشنشانان در سندیهگو اعلام کردهاند که حوالی ساعت ۹ صبح به وقت محلی از آنها خواسته شده برای مهار آتش به سوی یک کشتی جنگی پهلو گرفته در پایگاه نظامی واقع در جنوب غرب ایالات متحده حرکت کنند.
بر اساس گزارش رسانهها، شناورهای دریایی و ماموران آتشنشانی برای مهار آتش که برخی شاهدان علت آنرا انفجار اعلام کردهاند به محل اعزام شدهاند.
برخی ماموران آتشنشانی با انتشار توئیتهایی اعلام کردهاند تعدادی از ملوانان به دلیل جراحات وارده تحت درمان و مراقبت قرار گرفتهاند.
ماموران امنیتی و نیروهای پلیس مسیرهای منتهی به محل حادثه را مسدود کرده و امکان دسترسی گروههای خبری به این محل را نمیدهند. شاهدان محلی گفتهاند که پیش از آتشسوزی در عرشه این ناو جنگی صدای انفجار شنیدهاند.
گفته میشود که «یو اس اس بونهام ریچارد» ناو جنگی حادثه دیده، قابلیت حمل دست کم ۲۰ فروند جنگنده پیشرفته اف۳۵ را دارد.
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