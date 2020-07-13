به گزارش خبرنگار مهر، عمران نعیمی، بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی کارکردهای شورای تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی که در موسسه عالی پژوهش برگزار شد، گفت: طرح تجمیع و تنقیح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی با هدف رعایت اصول قانون مداری و شفاف‌سازی مقررات سازمانی، جلوگیری از انباشت بخشنامه ها و دستورالعمل های تکراری، اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف، رعایت قوانین و مقررات جدید، رضایت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان و کاهش شکایات علیه سازمان در مراجع قضایی و نظارتی در حال اجرا است.

وی نحوه انجام تنقیح قوانین در سازمان را تشریح کرد و گفت: ابتدا دسته بندی تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های موجود به صورت موضوعی انجام می‌شود و پس از آن کمیته‌های فرعی کارشناسی در حوزه‌های تخصصی و حقوقی تشکیل می گردند، در نتیجه بررسی و تدوین پیش نویس بخشنامه انجام شده و سپس بخشنامه مورد نظر به شورای تنقیح قوانین ارسال می شود.

نعیمی تصریح کرد: شورای تنقیح نیز با حضور مدیران و کارشناسان تشکیل می شود و در نهایت بخشنامه جدید به مدیر عامل سازمان برای تایید نهایی ارسال خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی همچنین به انتشار بخشنامه های مورد نظر در سایت سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان «دسترسی آزاد به بخشنامه ها و دستورالعمل ها» اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴۰ کارگروه فرعی در خصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان تشکیل شده است.

وی گفت: همچنین ۱۴ بخشنامه تنقیح جدید صادر شده که جایگزین بیش از ۵۰۰ مورد بخشنامه قدیمی و قبلی شده است.

نعیمی به فهرستی از بخشنامه های تنقیح شده در سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: به طور مثال برخی از بخشنامه ها از جمله دستورالعمل های بیمه بیکاری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از کار افتادگی، بازنشستگی و بیمه های توافقی از جمله مواردی است که تاکنون از سوی شورای تنقیح صادر شده است.

وی همچنین اعلام کرد: بخشنامه های متعددی در حوزه معاونت های برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و درمان در حال صدور و ارزیابی است.

مدیرکل دفتر امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی تاکید کرد: بخشنامه‌های جدید در صورتی که صادر شوند حتما جایگزین بخشنامه‌های قبلی خواهند شد و این دستورالعمل های جدید لازم الاجرا هستند.

وی همچنین گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ بخشنامه بر روی سایت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و دسترسی به آنها امکان پذیر شده است، در این حال بیش از ۹۰ درصد بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری تایید می شوند و این امر نشان دهنده کار کارشناسی دقیق و مناسب در سازمان است.

نعیمی تاکید کرد: اصلاح قانون در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این مهم مگر با تلاش و همکاری سایر بخش های تخصصی در حوزه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی میسر نمی شد.