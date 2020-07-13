پرداخت مطالبات مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محسنی، با تأکید بر عزم جدی سازمان ورزش نسبت به رفع مشکلات پرسنل از جمله مربیان اماکن ورزشی در مناطق ۲۲ گانه، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی، پرداخت حقوق برخی مربیان به تعویق افتاده که با پیگیری های به عمل آمده، این موضوع تا پایان ماه جبران خواهد شد.

وی همچنین به اعطای تسهیلات کم بهره با شرایط بازپرداخت مناسب به مربیان مجموعه های ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع بنا به دستور شهردار محترم تهران در دستور کار سازمان قرار گرفته و با تخصیص اعتبارات لازم، اجرایی می شود.

محسنی با بیان اینکه به طور جدی پیگیر تامین منابع و اعتبارات پرداخت این تسهیلات هستیم، افزود: اقشار مختلفی از جامعه با شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات درآمدی و مالی شدند که مربیان مجموعه های ورزشی از جمله آنها هستند و به دنبال راهکارهای قانونی برای کاهش مشکلات آنها هستیم.