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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۴

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران خبر داد:

پرداخت مطالبات مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران

پرداخت مطالبات مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، از پرداخت مطالبات مربیان مجموعه های ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران تا پایان ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محسنی، با تأکید بر عزم جدی سازمان ورزش نسبت به رفع مشکلات پرسنل از جمله مربیان اماکن ورزشی در مناطق ۲۲ گانه، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی، پرداخت حقوق برخی مربیان به تعویق افتاده که با پیگیری های به عمل آمده، این موضوع تا پایان ماه جبران خواهد شد.

وی همچنین به اعطای تسهیلات کم بهره با شرایط بازپرداخت مناسب به مربیان مجموعه های ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع بنا به دستور شهردار محترم تهران در دستور کار سازمان قرار گرفته و با تخصیص اعتبارات لازم، اجرایی می شود.

محسنی با بیان اینکه به طور جدی پیگیر تامین منابع و اعتبارات پرداخت این تسهیلات هستیم، افزود: اقشار مختلفی از جامعه با شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات  درآمدی و مالی شدند که مربیان مجموعه های ورزشی از جمله آنها هستند و به دنبال راهکارهای قانونی برای کاهش مشکلات آنها هستیم.

کد مطلب 4973279

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