به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات استانی دوچرخه سواری در سبک پمپ ترک در دو رشته کراس کانتری و بی ام ایکس و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور ۳۵ رکاب زن سراسر دوچرخه سواری در پیست بی ام ایکس پردیسان برگزار شد.

در پایان این مسابقات در رشته بی ام ایکس جوانان حسن عابدینی مقام اول، متین عامری مقام دوم و ارسام میرزایی به مقام سوم؛ در رشته کراس کانتری جوانان احمد رضا هدایتی مقام اول، طاها لطفی مقام دوم و علی جهانگیری به مقام سوم رسیدند.

در بخش بزرگسالان رشته بی ام ایکس، علی عابدینی مقام اول، احسان بیانی مقام دوم و محمدعلی محقق مقام سوم؛ در رشته کراس کانتری بزرگسالان هم علی لطفی مقام اول، محمد مهدی شمس مقام دوم و سید محمد حسین میر جعفری به مقام سوم دست پیدا کردند.

این مسابقات با هدف ارتقا رشته دوچرخه‌سواری میان علاقمندان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

مسابقات کراس کانتری در مسیرهای صخره‌ای، جنگلی و سراشیبی به مسافت ۵ تا ۹ کیلومتر برگزار می‌شود و رشته بی ام ایکس هم معمولاً با هشت دوچرخه‌سوار در یک سطح شیب‌دار با ارتفاع ۴٫۶ متر تا ۵ متر که مسیری ناهموار دارد انجام می‌شود، در هر دور ۴ دوچرخه‌سوار برتر به مرحله بالاتر صعود می‌کند.