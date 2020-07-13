۱.۸ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای آسیب دیده در ایلام پرداخت شد

شکرالله شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت برای جبران خسارت واحدهای تولیدی و صنفی مختلف در تسهیلات ۱۶ میلیون تومانی به ازای هر نفر با نرخ ۱۲ درصد تصویب کرده است.

وی با اشاره به اینکه سهم استان ایلام از تسهیلات کرونا بیش از ۲۱۶ میلیارد تومان است، افزود: تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات در استان پرداخت شده است.

شیرخانی با اشاره به اینکه هشت هزار واحد صنفی مختلف برای دریافت تسهیلات کرونا ثبت نام کرده‌اند، افزود: فرایند پرداخت تسهیلات به دو هزار و ۵۰۰ واحد در حال انجام است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام بیان کرد: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری کشور در بهار ۹۹ استان ایلام پس از استان‌های خراسان جنوبی و اردبیل سومین استان موفق در کاهش بیکاری بوده است.