به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حسین سلامی اظهار داشت: با عنایت به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوع بودن مراسمات جشن، عزا و تجمعات، شامگاه گذشته دو نفر از افرادی که اقدام به برگزاری مراسم جشن آن هم از نوع غیر ضرور (برگزاری جشن تولد) کرده بودند با حکم دادستانی بازداشت شدند.

وی گفت: پس از کسب گزارش‌های مردمی مبنی بر برگزاری دو مورد جشن تولد در دو نقطه از شهر جیرفت، بلافاصله مأموران انتظامی به محل‌های مذکور مراجعه و با توجه به ازدحام جمعیتی که در کوچه و منزل شخصی این اشخاص وجود داشت، با حکم دادستانی برگزارکنندگان اصلی این مراسم‌ها بازداشت شدند.

دادستان جیرفت با بیان اینکه سلامت مردم و جامعه خط قرمز دستگاه قضائی است، افزود: این افراد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند و در حال حاضر با قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.

گفتنی است؛ با توجه به فرهنگ و سنت موجود در مناطق جنوبی استان، اکثر مراسمات شادی و عزا در این منطقه با حضور گسترده افراد برگزار می‌شود که با توجه به لزوم رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی به منظور کنترل بیماری کرونا، برگزاری اینگونه مراسمات تا عادی شدن شرایط و اعلام ستاد ملی کرونا ممنوع است.