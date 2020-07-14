به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در قالب گروهی موسوم به اوپک پلاس از ماه مه و پس از آنکه بحران کووید -۱۹ یک سوم تقاضای جهان را از بین برد و موجب فروپاشی قیمت‌ها شد، در توافقی تولیدات خود را روزانه ۹.۷ میلیون بشکه کاهش دادند.

قرار است این توافق بعد از جولای و تا دسامبر تسهیل شده و به ۷.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد البته تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است. بر این اساس، هیأتی موسوم به کمیته نظارت وزارتی مشترک (JMMC) چهارشنبه هفته جاری در خصوص مرحله بعدی کاهش تولیدات تصمیم گیری خواهد کرد.

در این بین، «محمد بارکیندو» دبیرکل اوپک اظهار داشت: بازگشایی تدریجی اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی سراسر جهان، احیای تقاضا را که به شدت ضروری بود، فراهم کرد و این در حالی است که کاهش تولیدات روند افزایش موجودی انبارها را معکوس کرد.

وی ادامه داد: این روندها در عرضه و تقاضا به ما کمک می‌کند تا گام به گام به سمت بازاری متعادل نزدیک شویم. ارزیابی بارکیندو حاکی از آن است که اعمال تغییرات چشمگیر در توافق اوپک پلاس محتمل نیست.

با این حال، منابع اوپک پلاس ماه گذشته به رویترز گفتند که اوپک و روسیه احتمالاً از آگوست کاهش تولیدات را تسهیل می‌کنند. نفت پس از رسیدن به کف ۲۱ ساله خود در آوریل با بشکه‌ای ۱۶ دلار، حالا به حدود ۴۳ دلار رسیده است.

با توجه به اینکه عراق و سایر کشورها نسبت به جبران عدم کاهش تولیدات در ماه‌های مه و ژوئن، متعهد شده‌اند، افزایش واقعی تولیدات نمی‌تواند کمتر از دو میلیون بشکه در روز باشد. همچنین صادرات نفت عربستان سعودی در جولای همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند، زیرا ریاض قصد دارد تولیدات اضافی خود را در خاک خود به مصرف برساند.