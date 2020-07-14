هم اندیشی نخبگان علمی بافعالان اقتصادی موجب توسعه کردستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، خالد جعفری در نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان استان با محوریت توسعه پایدار اقتصادی کردستان، اظهار داشت: باید با همه توان در حوزه اقتصادی استان حضور داشته باشیم و قطعاً مشارکت نخبگان علمی در این عرصه توسعه کردستان را تسریع می بخشد.

وی افزود: استان کردستان دارای سرمایه‌های انسانی با قابلیت‌های فراوان هستند که در صورت بهره گیری مناسب از این پتانسیل‌ها قطعاً افق روشنی برای استان پیش بینی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان ادامه داد: توسعه مناسبی در زمینه‌های اقتصادی و نیروی انسانی در استان در مقایسه با گذشته صورت گرفته ولی کافی نیست و باید برای رسیدن به توسعه همه جانبه استان تلاش خود را مضاعف کنیم.

جعفری یادآور شد: در واقع سه بخش دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نخبگان علمی باید همسو و همراه در حوزه توسعه پایدار کردستان گام‌های خود محکم و تأثیرگذار بردارند تا به برنامه‌های توسعه استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه سرمایه انسانی مهمترین بخش توسعه است که باید با برنامه ریزی برای تقویت این بخش کوشش کنیم، بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید ارتباط بیشتری با فعالان بخش خصوصی برقرار کرده و مسیر صدور مجوز را در حداقل زمان ممکن مهیا کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان گفت: کردستان نیازمند برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت است و باید با سندهای بالادستی، سند آمایش سرزمین و سایر مؤلفه‌های توسعه استان به این هدف برسیم.

جعفری اظهار داشت: امروزه در جهان علم اقتصادی مدام در حال تغییر و تحول است و ما نیز باید همسو و با هم اندیشی به سمت تغییرات و تحولات و بروز رسانی حوزه علم اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه در کردستان حرکت کنیم.

وی افزود: باید با همراهی هم و با آسیب شناسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بخش اقتصادی استان برای رسیدن به افق توسعه پایدار گام برداریم.