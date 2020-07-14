«انقراض» به «بچه زرنگ» تغییر نام داد/ رونمایی از لوگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، حامد جعفری مدیرعامل هنرپویا و تهیه کننده انیمیشن سینمایی «انقراض» از تغییر نام اولین انیمیشن سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به «بچه زرنگ» خبر داد و گفت: پیش از این نام این انیمیشن سینمایی که محصول مشترک استودیو هنرپویا و کانون است، «انقراض» بود اما پس از پیمایش در بازارهای مختلف و بررسی بازخوردهای داخلی و خارجی تصمیم به تغییر نام این فیلم گرفتیم و نام آن را به «بچه زرنگ» تغییر دادیم. «Nimble» نیز نام انگلیسی جایگزینی است که به جای «Extinction» برای این اثر به کار خواهد رفت.

وی افزود: انیمیشن «بچه ‌زرنگ» موضوع و درون مایه ای محیط زیستی دارد و در فضای ایران امروز روایت می‌شود.

جعفری ادامه داد: «بچه زرنگ» توسط مجموعه هنرپویا تولید می شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کنار مجموعه هنرپویا تنها سرمایه‌گذاران این فیلم سینمایی هستند.

مجموعه هنرپویا تاکنون انیمیشن‌های سینمایی «شاهزاده روم» و «فیلشاه» را در ایران و بیش از ۲۰ کشور دیگر جهان برای مخاطبان سینما عرضه کرده است و این آثار به عنوان پرفروش ترین انیمیشن های تاریخ سینمای ایران شناخته می شوند.

همچون آثار قبلی هنرپویا، هادی محمدیان و حامد جعفری کارگردانی و تهیه کنندگی انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» را بر عهده دارند.