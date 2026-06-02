به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه هنر پویا، عروسک‌های بچه‌زرنگ و ببری به همراه تعدادی از عوامل پروژه «بچه‌زرنگ» با حضور در مرکز توانبخشی بیمارستان نورافشار، تلاش کردند تا لحظاتی شاد را برای کودکان حاضر در این مرکز رقم بزنند.



این دیدار به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و با هدف ایجاد حال خوب برای کودکان در ایام پس از جنگ و کاهش عوارض روحی در پی تنش‌ها و درگیری‌های ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی اخیر در کشور برنامه‌ریزی و اجرا شد.



در این برنامه، عروسک‌های بچه‌زرنگ و ببری با اهدای بسته‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های شاد و تعامل با کودکان حاضر در مرکز توانبخشی، تلاش کردند تا فضایی مفرح را برای آنها رقم بزنند.



مطابق برنامه‌ریزی انجام شده توسط گروه هنر پویا و رویکرد مسئولیت اجتماعی که دنبال می‌کند، بناست دیدار عوامل فیلم «بچه‌زرنگ» با کودکان در مراکز درمانی و نگهداری کودکان، ادامه داشته باشد.