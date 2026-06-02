  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

دیدار بچه‌زرنگ و ببری با کودکان در یک مرکز توانبخشی

دیدار بچه‌زرنگ و ببری با کودکان در یک مرکز توانبخشی

عوامل فیلم سینمایی و سریال «بچه‌زرنگ» با هدف ایجاد نشاط و ترمیم حال روحی کودکان حاضر در مرکز توانبخشی بیمارستان نورافشار، به دیدار آنها رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه هنر پویا، عروسک‌های بچه‌زرنگ و ببری به همراه تعدادی از عوامل پروژه «بچه‌زرنگ» با حضور در مرکز توانبخشی بیمارستان نورافشار، تلاش کردند تا لحظاتی شاد را برای کودکان حاضر در این مرکز رقم بزنند.

این دیدار به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و با هدف ایجاد حال خوب برای کودکان در ایام پس از جنگ و کاهش عوارض روحی در پی تنش‌ها و درگیری‌های ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی اخیر در کشور برنامه‌ریزی و اجرا شد.

در این برنامه، عروسک‌های بچه‌زرنگ و ببری با اهدای بسته‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های شاد و تعامل با کودکان حاضر در مرکز توانبخشی، تلاش کردند تا فضایی مفرح را برای آنها رقم بزنند.

مطابق برنامه‌ریزی انجام شده توسط گروه هنر پویا و رویکرد مسئولیت اجتماعی که دنبال می‌کند، بناست دیدار عوامل فیلم «بچه‌زرنگ» با کودکان در مراکز درمانی و نگهداری کودکان، ادامه داشته باشد.

کد مطلب 6848199
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها